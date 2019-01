Hemsbach. (pol/rl) Am Sonntagnachmittag kam es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Schloßstraße zu einem Brand. Laut Polizeibericht fing ein Kühlschrank gegen 14.20 Uhr an zu rauchen, nachdem ein Anwohner das Gerät in Betrieb genommen hatte. Die sofort alarmierte Feuerwehr löschte den Brand, bevor sich dieser ausbreiten konnte.

Personen wurden nicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.