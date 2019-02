Hemsbach. (pol/abs) In der Nacht auf Mittwoch brachen Unbekannte gewaltsam in eine Schreinerei in der Tilsiter Straße ein. In den Innenräumen durchsuchten die Einbrecher Schränke und Schreibtische und flüchteten mit einer Beute von mehreren Computern, einer Spiegelreflexkamera und einer geringen Menge Bargeld. Die Gesamtsumme des Diebstahls wird auf 5.500 Euro geschätzt, der entstandene Sachschaden auf 1.600 Euro. Die Täter betraten auch die Werkstatträume, wurden aber vom aufflammenden 1.000 Watt-Strahler abgeschreckt, den der Bewegungsmelder eingeschaltet hatte. Hinweise nimmt die Polizei Weinheim unter Telefon 06201/10030 entgegen.