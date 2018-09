Hemsbach. (pol/stoll) Mehrere Jugendliche traten am Montagmorgen eine Glastür in Hemsbach ein und richteten so einen Schaden von rund 1500 Euro an. Ein Bürger verständigte die Polizei, nachdem er die zerstörte Tür in der Bachgasse entdeckte.

Die Polizei griff kurz danach drei Jugendliche im Alter von 16 bis 22 Jahre auf. Die Jugendlichen stritten die Tat zwar ab, ein Beteiligter hatte jedoch Schnitt- und Schürfwunden an der Hand. Weiterhin waren zwei von ihnen bereits polizeilich bekannt.

Die Tatverdächtigen standen unter erheblichen Alkoholeinfluss. Ein 16-Jähriger soll nach Angaben der Polizei fast zwei Promille gehabt haben.