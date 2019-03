Für die Australier war die Sache von Anfang an klar: „Wir spielen nur Pink Floyd!“ 30 Jahre später ist The Australien Pink Floyd Show (Foto: Lanfranchi) eine musikalische Institution, die sich so nah wie möglich am Original orientiert. „All That You Love“ ist der Titel der aktuellen Show, mit der die Australier am Dienstag, 19. März, 20 Uhr, in der SAP Arena gastieren. Dabei verbinden sie musikalisch die psychedelischen Träume der 1960er Jahre mit dem Bombast der 80er Jahre. Karten von 55,40 bis 64,60 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice.