Wozu braucht man Musiker, wenn man gute Stimmen hat? Die Mundmusiker Naturally 7 aus New York tragen den Spitznamen „Band ohne Band“. Nur mit der Stimme ahmt die Sängertruppe jedes Instrument nach. Sie lassen Bässe dröhnen, Posaunen klingen und Gitarren heulen. Das Septett, das mit dem Song „Music is the Key“ zusammen mit Sarah Connor in Deutschland bekannt geworden ist, kommt am Donnerstag, 29. August, 20.30 Uhr, ins Musiktheater Rex nach Bensheim. Karten für 35,90 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice.

