Nach einer kleinen kreativen Pause sind die Donots (Foto: Gärtner) wieder da und lassen es gleich richtig krachen. „Lauter als Bomben“ heißt das neue Album der Punkrocker. Live gibt es die aktuellen Songs am Samstag, 26. Januar, 20 Uhr, in der Halle 02 in Heidelberg. Karten kosten 32,05 Euro beim RNZ-Ticketservice.