Von Marco Krefting

Eigentlich würde Ex-Cop Frank Swann gerne mit seiner Frau am Strand liegen. Die Kinder sind alle aus dem Haus. Hier ist es jetzt ruhig. Ein bisschen scheint Swann die Töchter zu vermissen. Zugleich genießt er die Zeit mit seiner Marion. Doch da kommt ihm der neue Job in die Quere: Gewissermaßen als Ausputzer des Premierministers soll er sich um die Unterwelt von Western Australia kümmern. Soll mit seiner Expertise auch als Privatdetektiv für die Sicherheit des Politikers sorgen. Aber ebenso ein Ohr in jene Kreise haben, die vor allem Stunk machen wollen. Und das richtig.