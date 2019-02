Auge in Auge: Der Panik-Rocker Udo Lindenberg betrachtet ein großformatiges Selbstporträt. Nun liegt mit „Udo“ eine umfassende Biografie über das in Hamburg lebende Multitalent vor. Zu seiner Spezialität gehören auch die von ihm erfundenen „Likörellen“, die er mit Schnaps- und Aquarellfarben malt. Foto: Bernd Thissen​

Von Wolf H. Goldschmitt

Berlin. "Stell Dir vor, du gibst eine Party, und das Ganze dauert ein bisschen länger. Nicht bis zum Morgengrauen. Eher fünfzig Jahre. So genau weißt Du es nicht mehr. Es ist schließlich eine Party, und da kann es passieren, dass man den Überblick verliert." Mit diesem Satz beginnt "Udo", die Biografie über den Mann mit dem schwarzen Hut und dessen Rolle in der Musikgeschichte.

Rock ’n’ Roll in deutscher Sprache bleibt lange Zeit ein Tabu. Bis Udo Lindenberg frech daherkommt und alles ganz anders macht. Ein halbes Jahrhundert später ist er immer noch nicht in Pension, sondern als Wegbereiter des Deutschpop erfolgreicher denn je. Die letzten drei Alben seit "Stark wie zwei" erzielen selbst in Zeiten der erdrutschartigen Umsatzverluste auf dem Tonträgermarkt Millionenverkäufe. Die Arenen sind ausverkauft, wenn die große epische Figur des heimischen Rock Hof hält.

Das 352-Seiten-Werk erzählt die ganze Geschichte eines Mannes, der Pionier einer Gegenkultur wird, die Deutschland verändert. Aufgeschrieben von Thomas Hüetlin, gelingt ein einmaliges Dokument der Zeitgeschichte. Verziert wird die "Beichte eines Rockers" mit zahlreichen Illustrationen vom selbst ernannten Panikpräsidenten.

"Stell Dir vor, ..." Mit diesen Worten beginnen übrigens alle Kapitel der Erinnerungen jener Schnodderschnauze. Nicht ganz einfach, eine chronologische Liste von Lindenbergs reihenweisen Alkoholexzessen und Wiederauferstehungen so zu verfassen, dass beim Leser keine Schnarchpanik aufkommt. Dem Autor gelingt es, den unnahbaren Star mit der ewigen Sonnenbrille Zeile für Zeile menschlicher werden zu lassen.

Die treuen Fans und ein Sterbefall in der Familie haben schließlich den Ausschlag gegeben, dass das heute 72-jährige Stehaufmännchen seine Sucht wieder in den Griff bekommt. In Hüetlins Buch heißt es: "Möglicherweise hast du es auch geschafft, mit dem Saufen aufzuhören, weil dir klar wurde, dass diese Zuneigung auch die Belohnung ist für die gute Arbeit, die du in den letzten Jahren geleistet hast. Plus die Hoffnung, dass es noch Jahre so weitergeht."

Den Dämon Alkohol von den Schultern zu jagen, dieser Wunsch begleitet Lindenberg durch die ersten 40 Jahre seines Künstlerlebens. Um die Jahrtausendwende ist der Rockstar mit der empfindsamen Seele Stammgast in der Hamburger Notaufnahme. In den Kneipen und an der Bar seines Hotels "Atlantic", wo er eine Suite auf Lebenszeit besitzt, kennt man ihn ohnehin. Zehnmal im Jahr zur Revitalisierung im Krankenhaus, viermal mit über 4,5 Promille. Jeder andere wäre wohl daran gestorben.

Dass dem "Kapitän der Andrea Doria" im letzten Moment den Absprung von Gevatter Heins Schippe gelingt, liegt - Ironie des Schicksals - ausgerechnet am Tod von Lindenbergs Bruder, den Udo sehr verehrt. Erich stirbt von einem Tag auf den anderen. Plötzlich und unerwartet - wie es in Todesanzeigen oft heißt. Erich Lindenberg war ein erfolgloser Maler und Künstler und im Gegensatz zu seinem prominenten Bruder Abstinenzler. "Der große Udo saß am Samstag, dem 16. September 2006, schwer atmend auf seinem Bett, ausgeknockt von einem Anruf aus Berlin", beschreibt der Autor den Moment der Schicksalsnachricht. Seither reichen dem erfolgreichen Hobbymaler von so genannten "Likörellen" hin und wieder ein Schlückchen jenes Eiergesöffs und ein paar fernöstliche "Dingerchen" zum Glück. Und Joggen natürlich, frühmorgens entlang der Alster.

Dass er einmal als "reicher Macker" zur Creme de la Creme des deutsche Rock zählen würde, hätte sich Klein Udo nicht träumen lassen. Als Udo Gerhard Lindenberg in Gronau geboren, spielt er in den 60er-Jahren Schlagzeuger in unzähligen Jazzbands. Bald aber schreibt er Texte und interpretiert die Lieder auf jene nuschelnde Art, wie nur er es kann. Sein Lebensweg führt den kleinen Udo, den zweiten Sohn der Familie, bald aus der Kleinstadt-Idylle mit dem "Daumen im Wind" - so ein früher Titel seiner fast 40 Studioalben - über unzählige Zwischenstationen und Sackgassen letztlich ins "Who is Who?" der Musikgeschichte. Millionär war er, pleite war er, aber letztlich immer auf den Beinen und dem Publikumsgeschmack "auf heißer Spur".

Thomas Hüetlin ist eine lesenswerte Biografie gelungen.

Freilich sind manche Informationen über die selbsternannte "singende Nachtigall aus dem Norden" nicht brandneu. Doch Backstage-Wissen von Mitmusikern aus dem legendären Panikorchester und die "brutalstmögliche" Ehrlichkeit des Künstlers garantieren dennoch Momente des Staunens.

Info: Udo Lindenberg / Thomas Hüetlin: "Udo". Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 2018, 352 Seiten, 24 Euro.