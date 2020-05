Von Nico Esch

Wenn man bei Don Winslow in all den Jahren etwas gelernt hat, dann ist es: Die Welt ist schlecht und dreht sich nach ein paar einfachen, aber gemeinen Regeln. Machen kann man dagegen leider nichts, sich nur damit abfinden - und am Ende gewinnt auch nicht das Gute, sondern im besten Fall das am wenigsten Schlechte. Die pessimistische Grundhaltung ist, gepaart mit lakonischem Ton und oft recht brutaler Gewalt, so etwas wie Winslows Markenkern, und sie ist auch das Rezept für den Kurzgeschichten-Band "Broken", der jetzt in Deutschland erschienen ist.

Don Winslow: Broken. HarperCollins Germany, Hamburg, 511 Seiten, ISBN 978-3-95967-489-8​. Foto: HarperCollins Germany/dpa