Jahrzehntelange Kriegsverheerungen vor Augen: Helene Weigel in der Titelrolle von Bertolt Brechts „Mutter Courage“ (links) während der Premiere am 11. Januar 1949 im Ost-Berliner Deutschen Theater ... Foto: dpa

Von Heribert Vogt

Das Maß aller Schockdinge vor den beiden Weltkriegen des 20. Jahrhunderts war für die Deutschen der Dreißigjährige Krieg von 1618 bis 1648. Er umspannte fast eine Generation und verwüstete ganze Landstriche - um die vierzig Prozent der Bevölkerung fielen ihm zum Opfer. Diese Hölle auf Erden war die Urkatastrophe der Deutschen in der Neuzeit, und auf dieses schwarze Schockereignis des 17. Jahrhunderts wurde auch noch in der Literatur des 20. Jahrhunderts Bezug genommen, wenn es darum ging, historische Vergleichsgrößen vor allem zum Zweiten Weltkrieg zu finden.

So entstand Bertolt Brechts legendäres Drama "Mutter Courage und ihre Kinder" 1938/39 kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs im schwedischen Exil. Es spielt im Dreißigjährigen Krieg zwischen 1624 und 1636. Aber anders als in Friedrich Schillers gleichfalls berühmter Trilogie "Wallenstein" (1799), in der die Protagonisten des Kriegs im Vordergrund stehen, geht es bei Brecht um das Elend der betroffenen "kleinen Leute". Erzählt wird die Geschichte der Marketenderin Mutter Courage, die versucht, ihr Geschäft mit dem Krieg zu machen, und dabei ihre drei Kinder verliert. Die letztlich den Tod bringende Unmenschlichkeit des Krieges tritt unmittelbar vor Augen.

Den Namen "Courage" hat Brecht aus dem Roman "Trutz Simplex: Oder Ausführliche und wunderseltzame Lebensbeschreibung Der Ertzbetrügerin und Landstörtzerin Courasche" (1670) von Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen übernommen (Landstörzerin: Fahrende). Darin wird am Beispiel einer Zigeunerin beschrieben, wie die Wirren des Dreißigjährigen Krieges zur menschlichen Verwahrlosung führen. Grimmelshausen schildert schonungslos die Kriegsschrecken. Sein Hauptwerk "Der abenteuerliche Simplicissimus" ist Teil eines Zyklus, zu dem auch der "Courasche"-Roman und "Der seltsame Springinsfeld" gehören.

Brecht traf mit seiner "Courage" in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg offenbar den Nerv der Zeit und gelangte zu internationalem Ruhm. Nachdem das Drama bereits am 19. April 1941 am Schauspielhaus Zürich uraufgeführt worden war, folgte am 11. Januar 1949 die Premiere am Deutschen Theater Berlin, die ein grandioser Erfolg wurde.

Wesentlichen Anteil daran hatte Brechts Ehefrau, die Schauspielerin Helene Weigel, deren Darstellung der Mutter Courage von Presse und Publikum umjubelt wurde. Der legendäre Planwagen aus dieser Inszenierung und Weigels Kostüme sind im Brecht-Weigel-Haus im brandenburgischen Buckow ausgestellt. Bis Juli 1951 wird die "Courage" als Inszenierung des Deutschen Theaters aufgeführt. Mit der Premiere am 11. September 1951 wechselt das Stück in einer Neuinszenierung an das Berliner Ensemble, das es bis zum April 1961 noch 405 Mal aufführt, ab dem 19. März 1954 im Theater am Schiffbauerdamm.

... und die Akteure der Oper „Das Treffen in Telgte“ (rechts) nach der gleichnamigen Erzählung von Günter Grass, die 2005 am Opernhaus Dortmund uraufgeführt wurde. Foto: dpa​​

Obwohl im Kalten Krieg zwischen Ost und West zunächst umstritten, wurde Brechts Stück dann doch ein riesiger Erfolg. Nahezu jedes deutsche Stadttheater dürfte sich an dem häufig zur Schullektüre gehörenden Drama versucht haben, aber auch viele Regiestars: von Peter Zadek - wie Brecht am Deutschen Theater - bis Claus Peymann am Berliner Ensemble. Und vielen Schauspielerinnen gilt die "Courage" als Paraderolle.

Vierzig Jahre nach Brechts Drama, im Jahr 1979, erschien Günter Grass‘ barockisierende Erzählung "Das Treffen in Telgte", in der ebenfalls der Dreißigjährige Krieg für das große Schockereignis steht. Jedoch ist die Handlung kurz vor Ende der jahrzehntelangen Katastrophe angesiedelt, die 1648 im Westfälischen Frieden von Münster und Osnabrück ihren Abschluss fand.

Zwischen diesen beiden Städten liegt Telgte, wo Grass 1647 ein fiktives Treffen damaliger Literaten stattfinden lässt, denen er am Ende des großen Krieges eine wichtige Zukunftsaufgabe zuschreibt: "Schließlich war man wer. Wo alles wüst lag, glänzten einzig die Wörter. Und wo sich die Fürsten erniedrigt hatten, fiel den Dichtern Ansehen zu. Ihnen, und nicht den Mächtigen, war Unsterblichkeit sicher."

Hier dient der Dreißigjährige Krieg ganz offensichtlich als Vergleichsgröße für den Zweiten Weltkrieg. Denn Grass‘ Erzählung ist eine verschlüsselte Darstellung der realen Treffen der literarischen "Gruppe 47", die 1947 - zwei Jahre nach Weltkriegsende sowie 300 Jahre nach "Telgte" - ihren Anfang nahm und ebenfalls um einen Weg in die Zukunft rang. In der historischen Erzählung starten die Dichter einen Friedensaufruf, vor allem Sprache und Literatur erscheinen als Heimat dessen, "was deutsch zu nennen sich lohne".

Zugleich schimmern in den Mitgliedern der "Gruppe 1647" solche der "Gruppe 1947" durch. In Grimmelshausen kann Grass selbst gesehen werden, hinter anderen Figuren Marcel Reich-Ranicki, Martin Walser, Hans-Magnus Enzensberger, Heinrich Böll oder Rudolf Augstein. Als Quartiermacher für die Barockdichter in Telgte fungiert Grimmelshausen, die Unterkunft des "Brückenhofs" gehört seiner Geliebten Libuschka. Diese ist wiederum die Titelfigur in Grimmelshausens oben genanntem Roman "Trutz Simplex", die auch Bertolt Brecht für "Mutter Courage und ihre Kinder" übernommen hat.

Info: Der Göttinger Steidl Verlag kündigt für diese Tage eine Neuausgabe der Erzählung "Das Treffen in Telgte" an, versehen mit Illustrationen von Günter Grass und einem Vorwort von Ingo Schulze.