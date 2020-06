Von Andreas Heimann

Als Teenagerin sucht Maya Lasker-Wallfisch in ihrem Elternhaus nach Zigaretten und findet in einem Schrank eine Mappe. Darin sind Fotos von Leichenbergen, von Bulldozern, die die Toten in Gruben schieben und von ausgemergelten Körpern vor Holzbaracken. Es sind Aufnahmen aus dem Konzentrationslager Bergen-Belsen, darunter ein Bild ihrer Mutter. Die 13-Jährige legt die Mappe zurück, verschließt die Schranktür, traut sich nicht zu fragen, woher die Fotos kommen und was sie mit ihrer Familie zu tun haben. Der Holocaust ist bei ihren Eltern ein Tabuthema. Maya Lasker-Wallfisch hat unter dem Schweigen lange gelitten und schließlich darüber geschrieben: "Briefe nach Breslau" heißt ihr Buch, das gerade bei Suhrkamp erschienen ist.