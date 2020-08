Welche Lehrer werden es denn dieses Jahr sein? Eine spannende Frage, die Eltern und Schüler zu Beginn jedes Schuljahres umtreibt. Die Lehrerin, die so gut erklären kann? Der Choleriker, der immer rumschreit? Oder der Skurrile, dessen Lehrmethoden ebenso eigenartig sind wie sein Verhalten? Einen Überblick über verschiedene Typen geben Lena Greiner und Carola Padtberg in ihrem neuen Buch. "Unser Mathelehrer unterrichtet von draußen - damit er dabei rauchen kann!" versammelt jede Menge Schul-Anekdoten. Das Beste daran: Alle können mitreden, denn schräge Lehrer hat jeder irgendwann getroffen.

Es geht um Pädagogen, die die Pausenbrote ihrer Schüler aufessen. Die seltsame Tänze verlangen: "Wir sollten wie Affen durch den Raum hüpfen und dabei "Wusch, wusch, wusch" rufen." Oder die fiese Sprüche schwingen: "Sie haben Ihr Hirn auch nur, damit Sie das Stroh nicht in den Händen tragen müssen." Dieser Physiklehrer machte es nicht besser: "Jetzt kommt mal die Petra an die Tafel und zeigt uns, wie man es NICHT macht."

Ernst gemeint oder flapsig dahingesagt im Versuch, witzig zu sein? Ein schmaler Grat, finden Padtberg und Greiner und listen auf, was erlaubt ist - und was nicht. Denn für Heranwachsende kann es durchaus traumatisierend sein, wenn Pädagogen Grenzen überschreiten, etwa durch Beleidigungen oder Demütigungen. Nur mit Sadismus lässt sich das Verhalten des Mannes erklären, der Schülern ein vollgerotztes Taschentuch auf ihren Tisch legte und sie aufforderte, das Ding in den Müll zu werfen. Schwierig auch, wenn eine sexuelle Konnotation ins Spiel kommt. Eine Geografie-Lehrerin etwa erklärte den Begriff der Hügelkette, indem sie auf ihre Brüste zeigte. "Wir Pubertierenden wussten gar nicht, wo wir hingucken sollten", schrieb dazu einer ihrer ehemaligen Schüler. Offenbar eine peinliche Technikpanne: Als während der Videokonferenz einer Berufsschulklasse plötzlich ein Porno eingeblendet wurde.

Doch es gibt auch jede Menge vergleichsweise harmloser Schrullen. Ein Geschichtslehrer, der im Unterricht gerne Eier pellt und unter dem Anzug noch die Schlafanzughose trägt. Eine Lehrerin, die sich zu Beginn der Stunde immer vor dem Spiegel im Klassenzimmer schminkt. Der Religionslehrer, bei dem die Kinder in einem Schuljahr fast alle James-Bond-Filme sehen. Und der nikotinsüchtige Mathelehrer, Titelgeber des Buches. Wenn er in der Klasse im Erdgeschoss war, habe er sich zum Unterrichten draußen vors Fenster gestellt, "um die ganze Zeit zu rauchen". Den Projektor habe er dazu ganz nah ans Fenster geschoben, um darauf schreiben zu können. "Wurden wir zu unruhig, setzte er zu seinem beherzten Sprung ins Klassenzimmer an."

Doch wie wird man so? Kommen bizarre Eigenheiten und Ticks vom Stress und vom Frust, der sich im Laufe eines Lehrerlebens anstaut? Das Buch liefert noch eine andere Erklärung: "Es könnte sein, dass einige Menschen auch Lehrer werden, weil sie wissen: Sobald sie es durchs Referendariat geschafft haben, können sie ungehemmt schrullig sein bis zur Pensionierung."

Für Johannes Schröder eine Steilvorlage: "Schmerz und Freude, ach, die gesamte Palette menschlicher Gefühle spielt sich an Schulen jeden Tag ab", beschreibt es der frühere Lehrer für Deutsch und Englisch. Er tourt mittlerweile als Kabarettist "Herr Schröder" durchs Land. "Mein Alltag war bereits eine Art Stand-up-Comedy, manchmal mit gnadenlosen Konflikten, manchmal im dreihebigen Jambus - ich musste das also nur noch auf die Bühne bringen."

Was erwartet die Schülerinnen und Schüler also im neuen Schuljahr? 13 Lehrertypen haben Greiner und Padtberg ausgemacht, etwa Dr. Korrekt, den Kumpeltypen oder die Sensible. Und die "beste Lehrkraft der Welt". Ein Ehrentitel, den man sich nicht unbedingt durch Nachsicht, Witzereißen oder Kumpelhaftigkeit verdient. "Die Besten sind sogar eher streng, sie lassen sich nicht auf der Nase herumtanzen." Sie punkteten vielmehr mit Fairness und einem guten Draht zu den Kindern und Jugendlichen, unabhängig von den Leistungen. Und vor allem: "Meistens haben diese Lehrer richtig Lust auf Unterricht. Und Lust, den Schülern beim Weiterkommen zu helfen, auch persönlich."

Und wenn es doch wieder die eine schlimme Lehrkraft ist? Nicht verzagen, raten die Autorinnen. "Sich mit der Fülle an Charakteren auseinanderzusetzen, Schrullen und auch mal Ungerechtigkeiten zu erleben und zu erdulden, gehört zum Leben dazu", heißt es im Buch. "Wie unterschiedlich die Menschen sein werden, mit denen sie für den Rest ihres Lebens entweder klarkommen müssen oder aneinandergeraten werden. Schon deshalb ist das Lehrerkabinett eine prima Vorbereitung aufs Leben."