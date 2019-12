New York (dpa) - Mit Broadway-Hits wie "Hello, Dolly!" wurde Jerry Herman bekannt - im Alter von 88 Jahren ist der US-Komponist nun am Donnerstag gestorben. Dies bestätigte Hermans Patentochter Jane Dorian der Deutschen Presse-Agentur.

Seine größten Erfolge feierte der Grammy- und Tony-Award-Gewinner zwischen den 60er und 80er Jahren mit Broadway-Shows wie "Hello, Dolly!", "Mame" und "La Cage Aux Folles".

Mit diesen Musicals wurde Herman Informationen seiner eigenen Webseite zufolge der einzige Komponist und Dialogschreiber, der es mit drei Stücken zu jeweils mehr als 1500 Auftritten am Broadway brachte.