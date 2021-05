New York (dpa) - Der US-Schauspieler Kevin Clark, der in der Komödie "School of Rock" einen Schlagzeuger spielte, ist tot. Clark sei bei einem Fahrradunfall ums Leben gekommen, berichteten US-Medien heute unter Berufung auf Polizei und gerichtsmedizinische Behörden in Chicago.

Er sei auf seinem Fahrrad von einem Auto erfasst worden. Clark wurde nur 32 Jahre alt. In "School of Rock" hatte er 2003 die Rolle des Schlagzeugers Freddy Jones an der Seite von Hauptdarsteller Jack Black gespielt. Es blieb seine einzige Hollywood-Rolle, Schlagzeug spielte Clark aber weiter.

© dpa-infocom, dpa:210527-99-765328/5