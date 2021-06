Nicole Kidman und Ewan McGregor 2001 bei der Premiere von "Moulin Rouge" in London. Foto: William Conran/PA/epa/dpa

Berlin (dpa) - Oscar-Preisträgerin Nicole Kidman (53) hat das 20. Jubiläum ihres Films "Moulin Rouge" mit einer Fotoreihe auf Instagram gefeiert.

Die Schauspielerin teilte am Dienstag (Ortszeit) mehrere Bilder vom Set des Musicals, auf denen sie mit ihrem damaligen Co-Star Ewan McGregor (50) zu sehen ist. "Einige meiner liebsten Erinnerungen von Moulin Rouge!", schrieb Kidman dazu und ergänzte ein Zitat aus dem Film: "Das Beste, was du jemals lernen wirst, ist einfach zu lieben und im Gegenzug geliebt zu werden."

"Moulin Rouge" feierte 2001 auf dem Filmfestival in Cannes Premiere. McGregor spielt in dem Film den Schriftsteller Christian, der sich im legendären Pariser Nachtclub Moulin Rouge in den Showstar Satine (Kidman) verliebt. Das Musical erhielt zwei Oscars für die besten Kostüme und das beste Szenenbild sowie sechs weitere Nominierungen, darunter für Kidman als beste Hauptdarstellerin.

