Berlin (dpa) - Der Stuttgarter "Tatort" im Ersten hat am Sonntagabend eine Spitzenquote erreicht. 9,81 Millionen (27,5 Prozent) schalteten ab 20.15 Uhr die Episode "Der Welten Lohn" ein, in der die Kommissare Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare) in einen Psychokrieg am Arbeitsplatz verwickelt werden.

Die ZDF-Tragikomödie "Ella Schön - Schiffbruch" wollten 4,35 Millionen (12,2 Prozent) sehen. Die Sat.1-Castingshow "The Voice of Germany" kam auf 2,54 Millionen (7,9 Prozent). ProSieben hatte den US-Actionfilm "Bumblebee" im Programm - 2,43 Millionen (7,2 Prozent) waren an den Bildschirmen dabei. Das Finale der RTL-Realityshow "Das Sommerhaus der Stars" interessierte 2,42 Millionen (7,7 Prozent).

Die Vox-Show "Grill den Henssler" sahen 1,17 Millionen (4,1 Prozent), die Kabel-eins-Dokusoap "Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand" wollten 870.000 (2,5 Prozent) sehen. Die ZDFneo-Krimireihe "Ein starkes Team" erfreute 790.000 Leute (2,2 Prozent). Mit der US-Komödie "Nie wieder Sex mit der Ex" auf RTLzwei verbrachten 740.000 Zuschauer (2,2 Prozent) den Abend.

© dpa-infocom, dpa:201102-99-176133/3