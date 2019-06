Noch bis Sonntag läuft am Zimmertheater Ute Richters Inszenierung der Parabel "Zweifel". Darin kämpfen Joanne Gläsel als Oberin Aloisius (l.) und Mirja Henkin als Schwester James um die Wahrheit. Doch was soll das überhaupt sein? Foto: Mara Eggert

Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Im Heidelberger Zimmertheater stehen die Zeichen auf Veränderung: Das Haus feiert am 7. Januar 2020 seinen 70. Geburtstag. Es ist das älteste Theater Deutschlands in freier Trägerschaft, und seine Erfolgsgeschichte ist beispiellos: Gespielt wird das ganze Jahr (ohne Sommerpause!), und die 93 Plätze sind meist alle besetzt. Nur drei aufeinanderfolgende Intendanten haben hier die Verantwortung für den künstlerischen und wirtschaftlichen Erfolg getragen: die ersten zehn Jahre Karl-Heinz Walter, danach Gillis von Rappard bis 1985 und seitdem Ute Richter. Deren Nachfolger oder Nachfolgerin wird gerade gesucht, wie eine Stellenausschreibung auf der Homepage des Zimmertheaters zeigt.

"Niemand ist unersetzlich und ich werde 80", erklärte Intendantin Ute Richter auf Anfrage der RNZ. Als Studentin kam sie ans Zimmertheater und war unter Gillis van Rappard zunächst Mädchen für alles, und daran hat sich auch nicht viel geändert, seit sie Intendantin ist. Viele herausragende Inszenierungen hat Ute Richter auf die Bühne gebracht - noch bis Sonntag ist "Zweifel", eine Parabel von John Patrick Shanley zu sehen.

Darin geht es um einen jungen Pater, der des sexuellen Missbrauchs verdächtigt wird. Wie sich Mutmaßungen verselbstständigen und wie schließlich alle Beteiligten zu Opfern werden, hat die Intendantin mit großer Sensibilität herausgearbeitet. Dass sie Psychologie studiert hat, kommt auch dieser Inszenierung zugute. Bereits ihr Regiedebüt, 1976 Peter Schaffers "Equus", wurde ein grandioser Erfolg, viele weitere folgten. Aber die Hausherrin war sich auch nie zu schade, Gläser zu spülen und den Mülleimer zu leeren.

Urlaub ist für sie ein Fremdwort. Sie fände den Odenwald und den Bodensee wunderbar, und wenn sie eine innere Veränderung brauche, gehe sie in den Speyerer Dom, hat die gebürtige Waldenburgerin in einem Interview mit der RNZ gesagt.

"Gesucht wird eine Persönlichkeit mit vielseitiger künstlerischer, organisatorischer und wirtschaftlicher Erfahrung", heißt es in der Stellenausschreibung. Die Übernahme soll fließend sein, eine Spielzeit lang wollen Ute Richter und ihr Nachfolger gemeinsam arbeiten. Der "Neue" soll dabei zwei Stücke inszenieren, sie selbst ein drittes, so die Planung. "Der neue Intendant oder die neue Intendantin sollen das Haus kennenlernen, wie es ist, denn der Charakter des Theaters soll erhalten bleiben", unterstreicht Ute Richter. Was nicht bedeute, dass die oder der Neue alles so machen müsse wie sie selbst.

Wie der Name schon sagt, sitzt der Zuschauer im Zimmertheater in unmittelbarer Nähe zur Bühne und sieht anspruchsvolles, meist zeitgenössisches Theater. Organisiert ist das Haus in der Rechtsform eines gemeinnützigen Vereins, es wird gefördert von der Stadt Heidelberg, dem Land Baden-Württemberg sowie dem Freundeskreis des Zimmertheaters. "Der Jahresetat beläuft sich auf knapp 800.000 Euro, die Ertragsquote beträgt über 50 Prozent", heißt es in der Ausschreibung. Bis 30. September können Bewerber ihre Unterlagen an den Vorstand des Trägervereins schicken.

Inzwischen geht die Arbeit im Zimmertheater weiter. Täglich bis Sonntag wird noch "Zweifel" gespielt, danach wird geprobt für die nächste Premiere am 18. Juli. Joosten Mindrup inszeniert die Komödie von Willy Russel "Bildung für Rita" (Educating Rita). Der 52-Jährige lebt in Berlin, hat sich als Schauspieler und Regisseur einen Namen gemacht und von 2009 bis 2011 die Berliner Vagantenbühne geleitet. In "Bildung für Rita" spielt Cynthia Thurat eine Friseurin, die mehr vom Leben will als Arbeit. Deshalb belegt sie einen Literaturkurs bei dem desillusionierten Professor Nicolas Frank (Wolfgang Mondon). Konflikte sind vorprogrammiert. Das klingt ebenso spannend wie die Nachfolgefrage selbst.