Von Stefan Otto

Mannheim. Gabriele Kreis hat die TV-Komödie "Wir bleiben Freunde" geschrieben und wer möchte, kann in einer Szene eine Reminiszenz an ihre Heimatstadt erkennen. "Hier, ich hab’ was für dich", sagt da der Gärtner mit dem bezeichnenden Namen "Fichte" und überreicht seiner Freundin Theaterkarten für Schillers "Die Räuber". Ja, die Autorin Gabriele Kreis kommt aus Mannheim, jener Stadt, die mit den "Schillertagen" und dem Schillerpreis die Erinnerung an die mehr als zwei Jahrhunderte zurückliegende Uraufführung der "Räuber" bis heute wachhält.

In dem neuen ZDF-Film besuchen der Gärtner, den der smarte Niederländer Marcel Hensema spielt, und seine Kollegin Toni allerdings das Opernhaus in Kiel. Dorothee Heitmann (Ulrike Kriener), für die eines der Tickets ursprünglich gedacht war, steht einsam davor. "Nimm mich mal in den Arm", fordert sie Moritz, den Gärtner, auf, und er tut wie ihm geheißen, bevor er sie im Ruderboot mit auf die Kieler Förde nimmt.

Drehort war das schleswig-holsteinische Kiel, erläutert Kreis, weil hier zu Corona-Zeiten einfacher eine Drehgenehmigung zu bekommen war als im ursprünglich vorgesehenen Hamburg. Mannheim war als Drehort und Schauplatz der Geschichte nie angedacht. Sie geht zurück auf eine Idee von Ulrike Kriener ("Kommissarin Lucas"), die berichtet: "Ein älteres Ehepaar hatte sich nach langjähriger Ehe getrennt. Mich hat interessiert, was geschieht, wenn einer von ihnen krank wird. Sind durch die späte Trennung alle Fäden zerschnitten, oder tragen die guten gemeinsamen Jahre auch noch nach der Trennung weiter?"

Dieser Ausgangsfrage folgend, schickt Gabriele Kreis den mit Arm- und Beinbruch gleich doppelt gehandicapten Volker Heitmann (Henry Hübchen) zurück zu seiner Ex-Frau Dorothee, die sich vor sieben Jahren von ihm getrennt hat. "Das Neinsagen war immer mein Problem", weiß sie und hat fortan einen ziemlich bewegungsunfähigen Pflegefall im Haus, wo sie doch eigentlich mit ihrer frischen Liebe, dem Gärtner, Urlaub in Kent, dem "Garten Englands", machen wollte.

Irgendwie sind Volker und Dorothee ja schließlich immer noch Familie. In Katinka (Brigitte Zeh) und Paul (Marius Borghoff) haben sie gemeinsame Kinder und in Antonia und Jakob liebenswerte Enkel. Besonders Volker, der nun wieder umsorgt auf dem Sofa im ehemals gemeinsamen Haus liegt, fühlt sich sichtlich wohl. "Willst du nicht auch manchmal die Zeit zurückdrehen?", fragt er seine Ex, die hin- und hergerissen ist zwischen ihrer alten und neuen Liebe, Vergangenheit und Zukunft. Wie geht man um mit den verletzten Gefühlen, der Vertrautheit, den eingefahrenen Verhaltensweisen, die im Miteinander wieder hochkommen, lauten die Fragen, die diese Zusammenführung zweier Ex-Partner aufwirft – in einer durchaus witzigen Komödie für die ältere Zielgruppe. Kreis gehört ihr im Alter von 74 Jahren selbst an. Längst fühlt sie sich im Norden zu Hause. "Ich bin ganz und gar Hamburgerin", sagt sie heute. Zuletzt aber hat sie die Wohnung in den K-Quadraten, in der sie ihre ersten Lebensjahre verbracht hat, noch mal besichtigt. "Schön" fand sie die alte Heimatstadt und "sehr lebendig".

Info: "Wir bleiben Freunde", Pfingstsonntag, 23. Mai, 20.15 Uhr, ZDF, und schon jetzt in der Mediathek