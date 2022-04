Wiesloch. (RNZ) Als Conférencier führt Zauberkünstler Jorgos Katsaros durchs Programm. Begleitet wird er von Sängerin Ornella de Santis, 2012 beim deutschen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest im Finale. Sie präsentieren die farbenfrohen Kostüme der Vegas-Showgirls, die mit Ästhetik, Eleganz und spektakulären Choreografien begeistern. Phil Os wirft Diabolos in unglaublicher Geschwindigkeit über die Bühne. Der artistische Clown Jean Ferry bringt mit komischen Einlagen die Zuschauer zum Lachen. Marina Skulditskaya zeigt Balanceakte und eine Hula-Hoop-Show. Daniel Fuhrmann, einer der 13 "World Team Riders" von KHE-Bikes, glänzt mit Tricks auf dem BMX-Rad. Tänzerin Samira Reddmann fesselt mit Charme, Sinnlichkeit und Körperbeherrschung. Das Varieté vereint einzigartige Artisten aus Deutschland, England, den Niederlanden und der Ukraine auf der Bühne.

Info: Wiesloch, Samstag, 16. April, 20 Uhr, Sonntag, 17. April, 15 und 20 Uhr, Palatin. Karten 30,50 bis 38,50 Euro in den RNZ-Geschäftsstellen.

Kartenverlosung

Für das Varieté am Sonntag, 17. April, um 20 Uhr im Palatin in Wiesloch verlost die RNZett 10-mal zwei Karten. Wer gewinnen will, schickt bis Karfreitag, 15. April, 12 Uhr, eine E-Mail mit dem Betreff "Frohe Ostern" an zett@rnz.de. Bitte Name, Anschrift und Telefonnummer angeben.

