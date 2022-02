Weinheim. (RNZ) Flöte, Oboe, Klarinette, Fagott und Horn – das ist die klassische und zeitlose Besetzung des Belfiato Quintetts aus Prag. Die fünf Musiker bringen hochklassige Kammermusik auf internationalem Niveau auf die Bühne der Weinheimer Stadthalle.

Das Belfiato Quintett wurde 2005 gegründet und besteht aus Absolventen des Prager Konservatoriums und der Prager Akademie der musischen Künste. Alle fünf sind inzwischen bei den besten Orchestern Prags tätig sind. Das Ensemble tritt regelmäßig in der Tschechischen Philharmonie, bei der Tschechischen Kammermusikgesellschaft, mit dem Prager Symphonie-Orchester und der PKF-Prague Philharmonia sowie im Ausland auf und arbeitet sowohl mit dem Tschechischen Rundfunk und Fernsehen zusammen. Im Belfiato Quintett spielen Oto Reiprich (Flöte), Jan Soucek (Oboe), Jirí Javurek (Klarinette), Jan Hudecek (Fagott) und Katerina Javurková (Horn).

Das Quintett legt den Schwerpunkt seiner künstlerischen Arbeit auf das tschechische Repertoire, so in der Kammermusik Reihe des polnischen Radio-Symphonie-Orchesters in Katowice oder bei Konzerten in der tschechischen Botschaft in London und Tokio. Im Juni 2017 veröffentlichte das Quintett seine erste CD bei dem tschechischen Label Supraphon. Für sein überaus erfolgreiches zweites Album mit Antonín Rejchas Bläserquintett erhielt das Ensemble den Classic Prague Award 2019 in der Kategorie "Kammermusik".

Info: Weinheim, Freitag, 25. Februar, 20 Uhr, Stadthalle. Karten für 22,50 Euro in den RNZ-Geschäftsstellen.