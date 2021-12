Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. Am 7. April 1984 sprühte Harald Naegeli in der Heidelberger Ingrimstraße ein Graffiti auf die Hausfassade von Klaus Staecks Atelier- und Geschäftsräumen. Dabei handelte es sich vermutlich um die erste öffentlich-legale Aktion des sogenannten "Sprayers von Zürich", der in seiner Heimatstadt Ende der 1970er Jahre meistens heimlich und im Dunkel der Nacht mit filigranen Strichfiguren die kalten Betonwände verschönerte und dafür polizeilich verfolgt wurde.

Vom befreundeten Polit-Grafiker dazu eingeladen, markiert die Heidelberger Aktion zugleich den Übergang vom klandestinen Sprayer zum offiziellen Künstler. Denn kurz darauf stellt sich Naegeli, von Staeck und Joseph Beuys begleitet, den Schweizer Behörden, um eine halbjährige Haftstrafe wegen Sachbeschädigung anzutreten.

In Nathalie Davids Dokumentarfilm "Harald Naegeli – Der Sprayer von Zürich" sagt der Porträtierte, diese Verurteilung als sogenannter "Ersttäter" und die dadurch hervorgerufene mediale Aufmerksamkeit habe seinen Ruhm als Künstler erst begründet. Seine über Zürich verteilten Strichmännchen, Urfrauen, Erdgeister, Sensenmänner und Wanzen waren zunächst und vor allem nämlich ein Ausdruck des ästhetischen Unbehagens und des politischen Protests. Sie folgen der revolutionären Forderung, vom Begreifen notwendig zum Handeln fortzuschreiten.

"Die Tat gehört zur Utopie", sagt Naegeli, der als unbedingter Freiheitsverfechter mit seiner Street-Art nicht nur die zerstörerischen Auswüchse des Kapitalismus kritisiert, sondern auch an der Erweiterung des Kunst- und Werkbegriffs arbeitet. Dass die Freiheit der Kunst dabei immer wieder an Grenzen stößt, zeigt zugleich, dass ihr subversives Potenzial immer noch an Grundfesten rüttelt. Im Motiv des Flamingos hat Naegeli sein Symbol für Utopie und Freiheit vielfach gesprüht.

Er sei eigentlich ein wiedergeborener Höhlen- und Felsenzeichner, der über das Unbewusste des modernen Menschen aufkläre, sagt der streitbare Künstler am Ende des Films. Nathalie David zeigt Harald Naegeli, der sich selbst als "Wolkenfänger, Zeichner und Utopist" bezeichnet, in seinem großen, hellen Wohnatelier, wo er zwischen ordentlich aufgereihten Staffeleien und Bildern, Kunstobjekten und Skulpturen an seinen "Partikelzeichnungen" und in seinen Skizzenbüchern arbeitet. Daneben trifft sie langjährige Weggefährten, dokumentiert, zum Teil von Polizeifotografen aufgenommen, zahlreiche Graffitis und die rechtlichen Auseinandersetzungen darüber.

David interessiert sich insofern weniger für Naegelis privaten und künstlerischen Werdegang, sondern vor allem für seinen unerschrockenen Kampf für die Freiheit der Kunst und gegen behördliche Engstirnigkeit. Außerdem würdigt sie einen Künstler, dessen Werk widerständig bleibt und noch immer kontrovers aufgenommen wird. Vor allem ist ihr Film, der wiederholt aus Briefen von Naegeli alias Harry Wolke zitiert, aber als ein Vermächtnis zu verstehen. Alt, krank und mit schalkhaftem Lächeln kehrt der Sprayer als 81-Jähriger aus seinem langjährigen Düsseldorfer Exil zurück, um in seiner Heimatstadt im ersten Jahr der Corona-Pandemie anspielungsreich Totentänze auf die Wände zu sprühen. "Die Kunst ist, dass man im Tod lächelt", sagt Naegeli, der seinem eigenen Ende gelassen entgegensieht.

