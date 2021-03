Von Julia Behrens

Heidelberg. Wie von selbst und ganz leicht erhebt es sich in die Lüfte: das zart gezeichnete Flugfahrrad des Outsider-Künstlers Gustav Mesmer (1903-1994). Doch das wundersame Gefährt ist mehr als ein Fantasiegebilde. Mesmer entwickelte in einem Altersheim auf der Schwäbischen Alb reale Flugobjekte und erprobte sie, wenn auch mit wenig Erfolg, in unterschiedlichen Ausführungen.

Dies und einiges mehr erfährt man auf der Website der Sammlung Prinzhorn – im Rahmen einer Reihe digital vorgestellter Werke, die vor Ort gerade in der Ausstellung "Grenzgänger zwischen Kunst und Psychiatrie" gezeigt werden.

Hintergrund Infobox Name: Sammlung Prinzhorn Adresse: Klinik für Allgemeine Psychiatrie, Universitätsklinik Heidelberg, Voßstraße 2, 69115 Heidelberg Kontakt: Telefon [+] Lesen Sie mehr Infobox Name: Sammlung Prinzhorn Adresse: Klinik für Allgemeine Psychiatrie, Universitätsklinik Heidelberg, Voßstraße 2, 69115 Heidelberg Kontakt: Telefon 0 62 21/56-47 39; E-Mail: prinzhorn@uni-heidelberg.de Wieder geöffnet: ab 17 März Homepage: https://prinzhorn.ukl-hd.de

[-] Weniger anzeigen

Anlass für die Schau ist eine Schenkung des Nervenarztes und Psychoanalytikers Hartmut Kraft, der dem Museum Teile seiner umfangreichen Kollektion von Arbeiten psychiatrieerfahrener Künstlerinnen und Künstler übereignet hat. In einem gefilmten Interview beschreibt der Mediziner, der in den 1980er Jahren Outsider Art zu sammeln begann, wie ausgeprägt und unterschiedlich diese Kunstrichtung zwischen Werk und Vita oszilliert, da jedes Oeuvre vor dem Hintergrund eines außergewöhnlichen Schicksals entsteht (siehe Homepage/Ausstellungen/Digitales Angebot zur Sonderausstellung).

Das ist auch bei den Gemälden, Zeichnungen und Objekten der Fall, die der Kunsthistoriker und Arzt Hans Prinzhorn (1886-1933) nach dem Ersten Weltkrieg aus Psychiatrien zusammengetragen und 1922 in seinem Buch "Bildnerei der Geisteskranken" vorgestellt hatte. Sie machen heute den historischen Bestand des 2001 eröffneten Museums aus, das sich in einem ehemaligen Hörsaalgebäude auf dem Areal des alten Uniklinikums Heidelberg in Bergheim befindet. Da gibt es zum Beispiel Agnes Richters mit kryptischen Sätzen bestickte Jacke von 1895 oder August Natterers raffiniertes Vexierbild (1913-17), die als besonders fragile Exponate nur noch selten zu sehen sind. Zuletzt wurden sie in der Schau "Ein mehrfacher Millionenwerth" im Sommer und Herbst 2020 gezeigt und sind jetzt in einer dazu gehörigen Dokumentation virtuell erlebbar (Homepage/Ausstellungen/Rückschau sowie Homepage/Museum/Galerie).

Die Videobeiträge der Sammlung Prinzhorn – hier ein Interview mit dem Arzt und Sammler Harmut Kraft – sind auch auf facebook und auf einem hauseigenen YouTube-Kanal (https://www.youtube.com/channel/ UCK06iT8cJLidJGMP4LrbknA/videos) zu finden. Foto: Julia Behrens

Konservatorisch robustere Arbeiten lassen sich seit letztem Juli in einem neuen Dauerausstellungsbereich entdecken. Zum Beispiel ein Selbstbildnis des Expressionisten Paul Goesch (1885-1940), der in den 1920er Jahren Mitglied der Künstlergruppe "Die gläserne Kette" war, immer wieder psychische Krisen durchlitt und von den Nazis im Zuge des grausamen Euthanasieprogramms ermordet wurde. Oder ein Gemälde von Sonja Gerstner (1952-1971), die bereits als Teenager in geschlossene Einrichtungen gelangte und dort durch große künstlerische Begabung auffiel. Ergänzt wird die Dauerpräsentation durch einen kürzlich erschienenen handlichen Begleitband, der ebenfalls in einem Video vorgestellt wird (Homepage/Ausstellungen/Digitales Angebot: Einblicke in die Dauerausstellung).

Das Vexierbild von August Natterer zeigt zugleich ein Hexengesicht und eine Landschaft. Foto: Julia Behrens

Einen bedeutenden Zuwachs erfährt die Sammlung Prinzhorn nun durch die Leihgabe und den Erwerb des Nachlasses von Elfriede Lohse-Wächtler (1899-1940). Die begabte Künstlerin wuchs in Dresden auf, besuchte dort neben der Kunstgewerbeschule auch die Kunstakademie und war in den 1920er Jahren in avantgardistischen Kreisen um Otto Dix und Conrad Felixmüller unterwegs. Während ihres ersten Aufenthalts in einer psychiatrischen Klinik 1929 fertigte sie schonungslose und eindrückliche Porträts von ihren Mitpatientinnen an, die sie später in Ausstellungen zeigte. In den 1930er Jahren folgten weitere Einweisungen, sie wurde entmündigt, zwangssterilisiert und ebenfalls Opfer der Euthanasie (Homepage).

Mehr Glück hatte Luftfahrrad-Erfinder Gustav Mesmer, der von 1929 bis 1964 stationär behandelt wurde und doch seinen Traum vom Fliegen bis ins hohe Alter verfolgen konnte.

Info: Die "Sammlung Prinzhorn" befindet sich in der Klinik für Allgemeine Psychiatrie der Universitätsklinik Heidelberg in der Voßstraße 2, 69115 Heidelberg. Kontakt: Telefon 06221/56-47 39; E-Mail: prinzhorn@uni-heidelberg.de, Wieder geöffnet: ab 17. März, Homepage: https://prinzhorn.ukl-hd.de