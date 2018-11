Von Matthias Roth

Heidelberg. Zum wiederholten Mal inszeniert Peter Konwitschny in Heidelberg: Der frisch gekürte "Regisseur des Jahres" bringt hier Mozarts "Idomeneo" auf die Bühne. Wir sprachen mit dem 1945 in Frankfurt geborenen und in Leipzig aufgewachsenen Musik-Theatermacher.

Herr Konwitschny, wie oft haben Sie "Idomeneo" schon inszeniert?

Sie werden lachen, es ist das allererste Mal. Tatsächlich!

Sie inszenieren seit den 1970er Jahren, wie kann das sein?

Ich bin nie an die Theater herangetreten mit dem Wunsch, ein bestimmtes Stück zu machen. Ich habe immer Angebote angenommen, fragte immer: Was passt in Ihren Spielplan? Was wurde hier lange nicht gespielt? Welche Sänger haben Sie gerade zur Verfügung, was kann man gut besetzen?

Sie machen ja auch viel Zeitgenössisches. Da sind Sie nie mit einem Stück gekommen und haben gesagt: Das muss man unbedingt machen!

Doch, jetzt haben Sie mich erwischt: Harneits "Am Fluss", hier in Heidelberg vor zwei Jahren! Eine Ausnahme.

Was ist denn am "Idomeneo" heute noch so interessant: Ein alter Mann gerät in Seenot und schwört Tod und Teufel, was er tut, wenn er nur gerettet wird. Ist das Alltag auf dem Mittelmeer?

Es ist eher die Frage, welchen Preis man zu zahlen hat, wenn man geschont wird. Idomeneo ist ja ein Krieger, der kommt aus Troja zurück. Darf man nicht vergessen. Insofern ist der hochgradig schuldig. In tiefster Not macht der diesen Schwur mit Poseidon, und der verlangt ein grausames Opfer von ihm: Das ist doch fürchterliche Erpressung! Dabei sind ja diese ganzen antiken Göttergeschichten Fantasien und Ängste von Menschen gewesen: Der Mensch hat Gott erfunden und nicht umgekehrt! Diese schreckliche Erpressung kommt daher, weil dieses ganze zivilisatorische System falsch ist. Also diese ganze griechische Demokratie steht auf falschen Füßen. Es durften da ja auch keine Frauen wählen oder Sklaven.

Immerhin: Es war ein Anfang. Ist es für Sie ein Grundthema, zu fragen, ob die Demokratie auf richtigen Füßen steht?

Nein. Für mich ist die Frage, wie ein Mensch handelt in solcher Not. Ich verstehe den, der in einer lebensbedrohlichen Lage alles verspricht. Dass Poseidon dann aber so eine Bedingung stellt: den ersten Menschen zu töten, den er an Land trifft, das ist eine Schweinerei! In erste Linie geht es in diesem Stück darum, wie sich der Mensch sich verhält, der diesen Schwur geleistet hat. Das ist eine lehrreiche Geschichte: der wird nämlich immer verrückter, immer kranker.

Er versucht, das Opfer zu retten.

Und das lässt der "Liebe Gott", sagen wir mal so, nicht zu. Der könnte sich ja dumm stellen, aber das ist eine Prüfung, eine Versuchsanordnung. Das finde ich den Kern: Wir können daraus lernen, wie schlimm es für einen Menschen ist, vor solch einem Konflikt zu stehen. Das ist auch sehr politisch: Wir müssen dafür sorgen, dass Menschen nicht in einen solchen Konflikt gebracht werden.

Es wird deutsch gesungen. Warum?

Wer hat denn entschieden, dass man das nur auf Italienisch singen darf? Das kann ich Ihnen sagen, wer das entschieden hat: Das waren nicht die Theater, das entschieden die Karajans und die Mortiers, damit sie mehr Geld einfahren können. Die interessierte nur, dass es schön klingt, die brauchten Unterhaltung, die sie international vermarkten können.

Wer singt dann auf Deutsch, wenn einer erkrankt?

Das Publikum freut sich, wenn die Vorstellung gerettet wird. Der Gast singt italienisch, das geht auch. Aber mit solchen Typen, die nur die Unterhaltung wollen, werde ich mich nicht mehr streiten!