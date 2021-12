Die Geschichte des letzten Beatles-Albums „Let It Be“ (1970) ging bisher so: Vier Musiker sitzen in einem viel zu großen Studio und streiten sich. Peter Jackson zeigt in seiner fast achtstündigen Dokumentation nun ein deutlich differenzierteres Bild. Foto: 2020 Apple Corps Ltd.

Von Wolf H. Goldschmitt

Heidelberg. Paul McCartney lümmelt auf seinem Stuhl und zupft ein paar Töne auf dem Bass. Eigentlich nichts Besonderes. Oder doch? Die letzten zehn Jahre am Puls der Musikgeschichte haben seinen Spürsinn geschärft. Langsam nimmt das Improvisierte Gestalt an. Eine Melodie wird erkennbar, es folgen Textfetzen über eine Rückkehr dorthin, wo man einmal hingehörte. "Macca" linst hinüber zum alten Weggefährten George Harrison, der eben noch döste, aber jetzt hellwach wird und mit der Gitarre einsteigt. Man hat gerade "Get Back" geschaffen, jenen Rockklassiker, der auch heute, ein halbes Jahrhundert später, noch etwas Unvergängliches besitzt. Diese mehrminütige Passage ist nur einer der starken Momente aus der Dokumentation "The Beatles: Get Back".

Aber ganz im Ernst: Braucht die Welt ein fast achtstündiges Monumentalwerk, nur um mit McCartney, Harrison, Lennon und Starr in einem Raum zu sein, während sie die Titel schreiben, die später einmal auf den letzten beiden Studioalben, "Abbey Road" und "Let It Be", landen werden? Die Antwort ist trivial und führt zum Anfang ihrer Karriere: "Yeah! Yeah! Yeah!".

Es wird eine Art "Magical Mystery Tour", als sich die Beatles im Januar 1969 mit dem unklaren Ziel treffen, zum ersten Mal seit 1966 irgendwie wieder live aufzutreten. Am Ende der Aufnahme-Sessions soll ein Dokumentarfilm stehen. Oder vielleicht ein TV-Special mit einer abschließenden Live-Performance? Keiner der "Fab Four" weiß das so richtig. Unter der Beobachtung mehrerer Kameramänner will man es herausfinden.

Beim Meeting im kalten Twickenham Studio aber sind sie eingerostet, fremdeln, wirken misstrauisch. So wird das nichts mit der Reunion. Erst nach dem Umzug in ihr altes Apple Studio hellt sich die Stimmung auf. Na also, sie beschwören immer noch Magie, wenn sie mit dem Rücken zur Wand stehen und unter Zeitdruck – wie in ihren Anfangsjahren – produzieren müssen. Die Formel lautet: Ein Song ist mühsam bis zu einem bestimmten Punkt, dann läuft’s.

Und als schließlich Billy Preston mitmacht, füllt er genau die Lücke in den Arrangements. Sie brauchten einen Keyboarder – und hier ist er: Wenn Preston sich ans E-Piano setzt, sieht man, wie alle Beatles lebendig werden. Plötzlich spielt zum ersten Mal seit Jahren wieder eine richtige Band.

Bisher galten der Streifen und das Album "Let It Be" immer als düstere Beweise dafür, wie schlimm die Dinge damals um die Band standen. John kommt notorisch zu spät, Pauls Autorität treibt die anderen in den Wahnsinn und George sogar kurzzeitig aus dem Studio. Der Originalfilm kommt 1970 kurz nach Auflösung der Beatles ins Kino. Keiner der Akteure taucht zur Premiere auf. Sagt eigentlich alles. Bis jetzt.

Als Herr-der-Ringe-Regisseur Peter Jackson gebeten wird, dem für "Let It Be" gefilmten Material einen anderen Dreh zu geben, wühlt er sich durch fast 60 Stunden Video und 150 Stunden Audio. Und – siehe da! – er schreibt die Story tatsächlich neu. Zu sehen sind nicht die Beatles im Elend, sondern vier Kumpels, die miteinander lachen, sich fetzen, sich wieder vertragen und Spaß haben.

"The Beatles: Get Back", jene dreiteilige Doku-Serie, die beim Anbieter Disney+ gestreamt wird, ermöglicht einen langen Besuch in der Arbeitswelt von musikalischen Genies. Die Originalversion war nicht falsch, nur eben unvollständig. Manchmal stehen die Beatles tatsächlich am Abgrund und es knistert gewaltig zwischen den Millionären. An anderer Stelle scheinen sie glücklicher zu sein als je zuvor, witzeln und albern herum.

Die Performance auf dem Dach des Tonstudios bleibt der absolute Höhepunkt. Am nervösen Lächeln und der Unsicherheit wird deutlich, dass niemand genau weiß, was er eigentlich hier oben bei Eiseskälte und Sturm über Londons Straßen tut. Die Kameras auf der Straße sollten wahrscheinlich einen Ausbruch der längst vergangenen "Beatlemania" festhalten, doch die Menschen unten sind verwirrt. Wenn das nicht surreal ist: Hier steht sie, die wichtigste Rockgruppe aller Zeiten, die sich zu ihrem letzten öffentlichen Auftritt versammelt, und es interessiert offenbar kaum jemanden mehr – außer die Polizei, die von belästigten Bankern alarmiert wird.

Der Sinn der Aufführung abseits der Massen wird klar, wenn die Kamera auf die Gesichter der Musiker zoomt. Als sie sich zum zweiten und dritten Mal an "Get Back" versuchen, scheint der Song ihre gefrorenen Finger aufzuwärmen. Wenn John und Paul sich jetzt angrinsen, gibt es keine schreienden Teenies, anscheinend hat es sie nie gegeben. Es zählen nur diese vier Liverpudlians. Und sie haben das erreicht, was sie sich vorgenommen hatten – zumindest für diesen einen Moment noch einmal zueinanderzufinden.

Eine anheimelnde Melancholie schwebt über "The Beatles: Get Back". Wohl hauptsächlich für diejenigen, die rückblickend wissen, dass hier der letzte Auftritt der wohl größten Band aller Zeiten dokumentiert wird. Als die Szenen im Studio und auf dem Dach aufgezeichnet werden, steht mit den Beatles auch die Leichtigkeit der "Roaring Sixties" längst am Abgrund. Die Krawalle beim Open Air von Altamond und Charles Mansons "Helter Skelter" in den Hügeln von Hollywood versetzen dieser Unschuld den Todesstoß. Zum Glück verschafft Jacksons Dokuserie eine Ahnung von dem, was hätte sein können, wenn sich die Dinge in eine andere Richtung entwickelt hätten – zumindest für die "Fab Four".

Von wegen Yoko Ono ist an allem schuld

In 51 Jahren seit ihrer Trennung hat sich manches Beatles-Narrativ verselbstständigt - Mit diesen vier Mythen räumt Peter Jackson auf

Peter Jackson. Foto: dpa

Von Daniel Schottmüller

Peter Jacksons Dokuserie "The Beatles: Get Back" zeigt, dass längst nicht alles stimmt, was seit den Aufnahmen ihres letzten Albums "Let It Be" über die Beatles geschrieben wurde. Vier Beispiele:

> Die Hexe Yoko Ono: Eine Raumkapsel landet auf dem Mond; zwei gigantische Wolkenkratzer stürzen in sich zusammen; die beliebteste Band der Welt hört plötzlich auf, Musik zu machen: Konfrontiert mit dem scheinbar Unvorstellbaren, fangen Menschen an, Verschwörungstheorien zu spinnen.

Im Gegensatz zur Mondlandung und 9/11 spielt in dem Verschwörungsnarrativ rund um die "Fab Four" eine böse Hexe die Hauptrolle. Yoko Ono, die Asiatin mit der Zottelfrisur, habe die Band böswillig auseinandergetrieben, so die bis heute gängige Theorie. In der Praxis zeigt Peter Jacksons Dokuserie ein verliebtes Paar, das nicht voneinander getrennt sein möchte. Also nimmt John Lennon seine japanische Freundin eben mit ins Aufnahmestudio.

Dort sitzt sie meist mit ausdruckslosem Gesichtsausdruck bei ihm, liest, malt, strickt und nickt im Takt der Musik. Ab und an gibt es ein aufmunterndes Wort. Von Eingriffen in den Schaffensprozess ist nichts zu sehen. Das bestätigt auch Jackson, nach der Sichtung von fast 60 Stunden Videomaterial: "Sie hat sich respektvoll verhalten. Ich habe an keiner Stelle gesehen, dass sich Yoko Ono eingemischt hätte."

> Die Feinde John und Paul: Als John Lennon "Strawberry Fields" schrieb, musste Paul McCartney mit "Penny Lane" kontern. Seit der Trennung der Band hat sich ein Narrativ verselbstständigt, in dem die beiden Songwriter sich von Freunden zu Konkurrenten entwickelten.

Im Internet finden sich gar Artikel mit Überschriften wie "Die zehn McCartney-Songs, die Lennon am meisten hasste". Waren sich Paul und John am Ende ihrer Beatles-Zeit tatsächlich spinnefeind? Keineswegs: Die dreiteilige Doku zeigt zwei Freunde, die zusammen herumalbern, ihre Stimmen verstellen, Grimassen schneiden und durchs Studio hüpfen. Lennon redet McCartney nicht hinein, wenn es um das Arrangement von dessen Songs geht. Wenn McCartney umgekehrt Ideen zu Lennon-Kompositionen beisteuert, geschieht das mit Respekt. "Du warst immer der Chef", sagt McCartney in einem Moment, in dem sich beide unbeobachtet wähnen.

Wie wichtig ihm die Beziehung zu seinen Songwriting-Partnern ist, wird nicht zuletzt an den Tränen deutlich, die Paul McCartney in den Augen stehen, als er zwischenzeitlich glaubt, George Harrison und John Lennon hätten die Band verlassen. Menschliche Wärme, die auch Lennon nicht verborgen bleibt: Er kommentiert an einer Stelle, dass sich einige der neuen Lieder wie Liebeserklärungen an den jeweils anderen anfühlten.

> Die tiefschürfenden Texter: Auch das kann nach einer Trennung passieren: Rückblickend wird jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. So scheinen viele Beatles-Fans davon auszugehen, dass die Musiker sich stets tiefschürfende Gedanken machten, bevor sie ihre Texte zu Papier brachten. Wer der Band im Verlauf von "The Beatles: Get Back" über die Schulter schaut, gewinnt einen anderen Eindruck. Vieles wirkt extrem spontan. So wird aus dem zunächst als Anti-Rassismus-Hymne angelegten "Get Back" schnell ein Nonsense-Song über die süße Loretta Martin, deren Mutter Pullis mit V-Ausschnitt trägt. Selbst George Harrison gibt zu, dass er keine Ahnung hat, was dieses "etwas" ist, das seine Partnerin in der Ballade "Something" so besonders macht. "Sing einfach Blumenkohl, bis dir ein besseres Wort einfällt", lautet John Lennons Ratschlag. Nicht untypisch: Meist nähern sich die Beatles über Geräusche, Fantasie-Wörter und Satzfetzen ihren finalen Texten an.

> Die brave Rockband: Im Gegensatz zu den Stones oder Led Zeppelin galten die Beatles stets als brave Jungs. Die Dokuserie widerspricht dieser Einschätzung mit teils verstörenden Aufnahmen. So wird im Studio permanent gesoffen und geraucht. Zwischenzeitlich sehen die Vier so verballert aus, dass man sich fragt, ob nicht ganz andere Substanzen im Spiel sind. Von Nadeln ist in ihren Gesprächen die Rede, von Uppern und LSD. Besonders schlimm scheint es um Ringo Starr zu stehen. "The Beatles: Get Back" zeigt einen apathischen Dauergähner mit tiefen Augenringen und fettigem Haar, der sich zum Teil kaum noch auf seinem Schlagzeughocker halten kann.