Von Rüdiger Busch

Sie sind zweifellos das seltsamste Ermittlerteam im Krimi-Universum: Carl Mørck und seine Mitstreiter vom Sonderdezernat Q der Kopenhagener Polizei, der syrische Flüchtling Assad, die neurotische Rose und der unbeholfenen Gordon. Auch ihr neunter Fall hat es in sich: Die Ermittler stoßen zufällig auf eine Mordserie ungeahnten Ausmaßes, auf einen Täter, der seit über 30 Jahren aktiv ist. Parallel wird auch Mørck von seiner eigenen, zwielichtigen Vergangenheit eingeholt, so dass der Jäger auf einmal selbst zum Gejagten wird.

Eine Todesanzeige bringt die Ermittlungen ins Rollen: An ihrem 60. Geburtstag hat sich Maja Petersen das Leben genommen. Marcus Jacobsen, Chef der Mordkommission und Mørcks Vorgesetzter, erinnert sich an einen mehr als 30 Jahre zurückliegenden Fall. Bei einer Explosion in einer Autowerkstatt waren damals mehrere Beschäftigte und ein kleiner Junge gestorben, Majas Sohn. Die offizielle Version: ein Unfall. "Der Fall hat mich nie losgelassen", gesteht Jacobsen, "und er stinkt zum Himmel."

Beim erneuten Studium der Akten stößt Jacobsen auf eine Randbemerkung, die ihn stutzig werden lässt: Am Tatort wurde Natriumchlorid gefunden – Salz, kein Streusalz, sondern ein Häufchen Kochsalz. Gibt es da nicht eine Parallele zu einem anderen alten Fall von Carl Mørck? Schon hat das Sonderdezernat Q einen neuen Auftrag. Akribisch analysieren sie die Untersuchungsergebnisse zur Explosion in der Werkstatt, beleuchten die Hintergründe und versuchen ein Motiv zu finden.

Schnell wird klar: Besitzer Ove Wilder und seine Mitarbeiter haben ihre Kunden abgezockt. Sie haben sie mit günstigen Angeboten gelockt und ihnen dann unnötige Reparaturen aufgeschwätzt, die sie zwar gar nicht durchführten, aber auf die Rechnung setzten. Ist es vorstellbar, dass ein gehörnter Kunde deshalb die ganze Werkstatt in die Luft jagt und mehrere Menschen umbringt? Wohl eher nicht.

Parallel dazu durchforsten die Ermittler das Archiv nach ungeklärten Todesfällen, bei denen Salz gefunden wurde – und sie werden gleich mehrfach fündig. Zug um Zug beginnt sich ein Muster abzuzeichnen: Der unbekannte Täter schlägt alle zwei Jahre zu. An den Tatorten wird Kochsalz gefunden. Die Morde sollen wie ein Unglücksfall oder ein Suizid aussehen. Und die Opfer sind allesamt Menschen, die in irgendeiner Form Schuld auf sich geladen haben – sei es durch ein Verbrechen oder dass sie durch ihr skrupelloses Profitstreben anderen geschadet haben.

Da Salz als Symbol für das göttliche Gericht gilt, liegt der Verdacht nahe, dass der Täter glaubt, Gottes Wille zu erfüllen. Wurde ihm einst selbst übel mitgespielt, und er nimmt nun Rache? Den Beamten bleibt kaum Zeit, dieser Frage nachzugehen, denn der nächste Mord steht unmittelbar bevor. Ein Fernsehproduzent, der für seine menschenverachtenden Formate bekannt ist, wurde entführt. Ist er das nächste Opfer? Mørck und sein Team setzten alles daran, den Mörder zu stoppen, obwohl der Chefermittler inzwischen selbst ins Visier der Polizei geraten ist: Ein lange zurückliegender Fall holt ihn ein, nachdem in seinem Haus Drogengeld entdeckt wird. Ist er so ahnungslos, wie er sich gibt?

Mit traumwandlerischer Sicherheit findet Jussi Adler-Olsen erneut die richtige Mischung: Er würzt den spannenden Fall mit der richtigen Prise Humor. So bleibt am Ende nur die Frage: Wie geht es mit Carl Mørck weiter? Ist er wirklich schuldig oder Opfer eines Komplotts? Der zehnte und letzte Fall für die liebenswerten Außenseiter wird die Antworten liefern.