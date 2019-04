Das Mannheimer Zeughaus in C 5. Archivfoto: Gerold

Von Harald Berlinghof

Mannheim. Auf der Kaffeekanne des 43-teiligen Frankenthaler Services von 1766, das in der Ausstellung "Von Pulverdampf und Schlachtidyll - Weißes Gold aus der Frankenthaler Manufaktur" der Reiss-Engelhorn-Museen (rem) ab Sonntag gezeigt wird, ist eine Malerei zu sehen, die der Realität der Türken- und Sarazenenkriege des 18. Jahrhunderts nachempfunden ist. Auf der Milchkanne prangt eine Szene aus der Belagerung von Olmütz im Siebenjährigen Krieg.

Als "Bataillen mit Pulverdampf" ließen sich die handgemalten Szenen benennen, die als Idyll komponiert wurden, mit Blumen am Wegesrand. Solcherart Darstellungen wirken auf heutige Betrachter im Zusammenhang mit einem Frühstück oder einem Kaffeekränzchen eher befremdlich. Doch der Krieg war im 18. Jahrhundert allgegenwärtig und weniger stigmatisiert als heute. Außerdem soll das unbenutzte Service, das den Mittelpunkt der Ausstellung bildet, eher zu Besprechungen aufgelegt worden sein. Vielleicht, um beim Gegenüber Eindruck zu machen.

In den Reiss-Engelhorn-Museen ist jetzt im Zeughaus eine kleine, aber feine Ausstellung mit rund 100 Stücken des Frankenthaler Porzellans aus eigenen Beständen zu sehen. Im rem lagert mit mehr als 1000 Einzelstücken die größte existierende Sammlung an Porzellan dieser Manufaktur. Ein Teil des Porzellans und der Porzellanformen wurde mit dem Weggang von Kurfürst Carl-Theodor nach München nach Nymphenburg gebracht. Umso bitterer für Frankenthal und die rem, dass das Frankenthaler Porzellan nach Ansicht von einigen Experten nur als die Nummer drei in Deutschland hinter Meißen und Nymphenburg gilt.

Aus der vergleichsweise teuren Schlachtenmalerei auf Porzellan wurde irgendwann umgangssprachlich die Kaffeeschlacht, später im 19. Jahrhundert als Kuchenteller die Speisetische der adligen Gesellschaft ergänzten die Kuchenschlacht. Die Bemalungen der Porzellane stellen sich in vielen Bereichen als ein Spiegel der gesellschaftlichen Verhältnisse dar. Die Chinosoirien des Barock und Rokoko finden sich auch im Repertoire der Frankenthaler Manufaktur. Zu sehen sind in der Ausstellung auch figürliche Darstellungen mit Pagoden- oder Chinesenhäusern, wie die Kuratorin der Präsentation, Dr. Irmgard Siede, ausführt. Musketiere, Kerzenleuchter und bis hin zur Kuriosität eines Porzellangebisses finden sich unter den Ausstellungsstücken.

Im 17. und 18. Jahrhundert gelangte mit Tee und Gewürzen immer wieder das "weiße Gold" des Porzellans aus China nach Deutschland. Schnell ersetzte das hochmoderne, geschmacksneutrale Material die Metalle auf den Tischen der gehobenen Häuser. Lange waren die heimischen Manufakturen auf der Suche nach dem Arkanum des Porzellans, dem Geheimnis seiner Herstellung. Erst 1708 gelang es und ein Jahrtausende altes chinesisches Monopol endete.

In Frankenthal durfte Paul Hannong mit Erlaubnis des Kurfürsten Carl-Theodor ab 1755 Porzellan herstellen. In der damaligen Dragonerkaserne in Frankenthal arbeiteten zahlreiche Spezialisten, denen es streng untersagt war, ihr Geheimnis preiszugeben. Dafür wurden sie vergleichsweise gut bezahlt. Die Anmischer kannten die Zusammensetzung der Porzellanmasse, die Brennmeister verfügten über die Kenntnisse, wie und wie oft, bei welchen Temperaturen gebrannt werden musste.

Die Porzellanmaler und die Modelleure sowie Bossierer, die Einzelteile zusammensetzen, brachten ihre künstlerischen Fertigkeiten ein. Entsprechend teuer war das "weiße Gold". Und trotzdem war die Frankenthaler Porzellanmanufaktur von Anfang an bis zu ihrem Ende etwa um 1799 wirtschaftlich nie sonderlich erfolgreich. Mit der Abwanderung des Kurfürsten nach München kam noch vor der Jahrhundertwende das wirtschaftliche Aus.

Info: Die Ausstellung ist bis 2. Dezember zu sehen, außer im Sommer vom 1. Juli bis 31. August. Öffnungszeiten sind Dienstag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr.