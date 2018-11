"Wir leben in tollen Zeiten, aber wir müssen so langsam über Stabilität nachdenken." Das sagte der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar mit Blick auf die allgegenwärtigen Umwälzungen in Technik und Gesellschaft. Foto: Philipp Rothe

Von Heribert Vogt

Heidelberg. Beim Lesen eines elektronischen Buchs taucht man völlig ab. In den Reader ist eine Kamera eingebaut, sodass die Seiten anhand der Augenbewegungen - durch Eye Tracking - automatisch umgeblättert werden. Aber nicht nur das: Die Geschichte kommt dem Leser immer näher. Freunde wie auch eigene Erfahrungen begegnen ihm in der Story. Und der Leser beginnt, sein Leben nach dem Protagonisten auszurichten. Dann nimmt das Buch telefonischen Kontakt mit dem Leser auf. Schließlich ruft es an und schlägt einen Besuch beim Neurologen vor, da man bei den Nutzerdaten Hinweise auf eine bevorstehende Parkinson-Erkrankung gefunden habe.

Das ist keine Science-Fiction. Dieses Buch wurde tatsächlich von einem großen Pharma-Konzern entwickelt: Per Stimmanalyse ist Parkinson erkennbar geworden. Das berichtete der renommierte Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar beim DAI-Festival "Geist Heidelberg" in der voll besetzten Neuen Aula. Bei seinem frei und pointiert gehaltenen Vortrag "Mensch und Maschine: Wer programmiert wen?" bot er eine spannende Expedition in unsere Lebenswelt, wo in allen Bereichen dramatische Umwälzungen im Gange sind. Yogeshwar: "Wir leben in tollen Zeiten, aber wir müssen so langsam über Stabilität nachdenken." Ansonsten könnte der Homo sapiens ein Auslaufmodell sein, und demnächst übernehmen die Maschinen.

Diese tragen wir alle schon in der Hosentasche. So hat das Mobiltelefon des gelernten Elementarteilchenphysikers Yogeshwar eine Speicherkapazität von 256 Gigabyte. Das ist mehr als ein gesamtes Rechenzentrum zu seiner Studienzeit. Auch die Rechengeschwindigkeit ist rasant gestiegen. Für den heimischen Schreibtisch kann man heute einen Desktop kaufen, der mehr Power hat als alle damaligen Supercomputer zusammen. Die Revolution des Smartphones hat sich in nur elf Jahren global verbreitet. In Sachen Selfie-Mania gilt quasi: Foto ergo sum. Und bei jungen Frauen nehmen die Schönheitsoperationen zu, weil die Weitwinkelkamera die Nase größer aussehen lässt.

Zudem verändert sich die Kommunikation diffus: weg von der Einbahnstraße und hin zu wechselseitigem Austausch ohne die eine Zentrale. So entstehen auch verschiedene Wahrheiten, sodass diese Kommunikationsgrammatik beginnt, destabilisierend zu wirken. Etwa der jüngste Wahlkampf in Brasilien wurde vor allem über WhatsApp geführt.

Eine Werbeplattform im Internet funktioniert umso besser, je länger man sich dort aufhält. Diese "Klebrigkeit" ist besonders stark, wenn große Erregtheit herrscht, was vor allem bei falschen Nachrichten der Fall ist. Und die versteckte Kommunikation in Algorithmen ermöglicht gezielte Werbung, nicht zuletzt in der Politik. So bilden sich Echokammern heraus, die Gefühle von Gemeinschaft oder auch Einsamkeit hervorrufen können. Heute ist erforscht, dass sich "falsche Nachrichten" dramatisch schneller verbreiten als korrekte. Hinzu kommt: Sie sind besonders präsent.

Yogeshwar: "Wir leben in einer Zeit der Erregungsbewirtschaftung." Denn diese Rasanz färbt auch auf die anderen Medien ab. Es kommt zur Verschärfung der Sprache und zu Stimmungen, die oft wenig mit den Fakten zu tun haben. So wurden in Indien schon Menschen wegen falscher Nachrichten gelyncht. Und in Japan kosten Fehlinformationen über die Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs jährlich etwa 3000 Frauen das Leben. "Wir müssen diese Hysterie abdämpfen", so Yogeshwar. Für ihn leben wir in einem "Zeitalter der Täuschung", in dem man wieder für den Geist der Aufklärung kämpfen muss.

Und angesichts sprechender Apparate kann ein großer Teil der Bevölkerung in eine Post-Text-Gesellschaft rutschen, in eine Zeit vor Gutenberg. Bei der Frankfurter Buchmesse wurde in vier Jahren ein Schwund von etwa sechs Millionen Buchlesern in Deutschland festgestellt. Und 2017 haben erstmals weniger als die Hälfte der Deutschen ein Buch gekauft. Da passiert etwas im Hintergrund: "Alexa, erzähl mir eine Geschichte."

Derweil können Computer nicht nur besser als der Mensch Bilder und Muster erkennen, sondern sie erlernen auch klassische Musik und sogar das Komponieren. Im Alltag können sprechende Assistenten einen Friseurtermin oder eine Restaurantreservierung besorgen. In China ist die Gesichtserkennung biometrisch derart optimiert, dass man bei Kentucky Fried Chicken mit "Smile to pay" - einem Bild des Lächelns - bezahlen kann. Und die großen Internet-Firmen investieren kräftig in Medizintechnik, denn hier lockt ein lukratives Versicherungsgeschäft.

Wir werden bereits umkreist von Vorschlägen oder Vorhersagen. "Das Handy weiß schon, was ich schreiben möchte", so Yogeshwar. Aber das wissen dann eben zugleich auch andere. Der freie Wille droht, auf der Strecke zu bleiben, wenn gilt: "statt ich möchte - ich werde gemöchtet." Ganz anders als beim privaten Eigentum verhalten sich die Menschen bei ihren Daten komplett naiv: "Wir werden hier täglich ausgeraubt, und wir merken es nicht."

Insgesamt warnte Yogeshwar davor, dass die Innovation eine Angelegenheit kleiner Minderheiten bleibt. Die Politik blicke jedoch nicht in das Morgen. Deshalb solle sich jeder in demokratische Diskussionen um neue Möglichkeiten wie um Grenzen und Gefahren einschalten - mit dem Ziel: "Wir müssen die Maschinen programmieren."