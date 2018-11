Von Rainer Köhl

Die große Maria Callas hat die Oper bekannt und beliebt gemacht, Bellinis "Norma". Die Geschichte der gallischen Priesterin, einer starken Frau, die ihr Volk in den Kampf gegen die Römer führen soll, dabei aber selbst aufgerieben wird von persönlichen Konflikten: von der Liebe zu ihrem Gegner, dem Römer Pollione, von dem sie zwei Kinder hat, und andererseits von der Bestürzung darüber, dass dieser nun eine andere liebt, die Priesterin Adalgisa. Und dann zögert Norma das Startsignal zum Angriff auf die Römer hinaus, weil der Mond noch nicht günstig steht.

Zur Spielzeiteröffnung am Mannheimer Nationaltheater hatte Bellinis "Norma" nun Premiere in der Neuinszenierung von Markus Bothe. Ruhig und unprätentiös erzählt der Regisseur die Geschichte vom Aufeinandertreffen zweier Kulturen, von gewaltsamer Okkupation eines friedlichen Naturvolkes.

Ein riesiger Eichenbaum dominiert die Bühne von Robert Schweer: das naturhafte Heiligtum der Gallier, an dessen Fuße sie lagern und in dessen knorrige Wurzeln manche von ihnen selbst schon metamorphisch übergegangen sind. Aschgrau gewandet und aschgrau maskiert sind die Gallier, sind waffenlos und friedliebend. Eine hohe Mauer aus Sandsäcken soll sie schützen: illusorisch, wenn schon zur Ouvertüre zwei schwarz vermummte Römer die Mauer überklettern und einen Gallier meucheln.

Militante schwarze Montur, Schutzwesten und Pistolen tragen die beiden Römer (Kostüme: Justina Klimczyk), und sie müssen wohl wie Außerirdische auf die waffenlosen Gallier wirken, die nichts haben außer ihrem Glauben an die Kraft der Natur. Adalgisa bezieht solche Kraft aus dem Baum, den sie barfuß besteigt und umarmt, während Norma ganz subversiv eine unterirdische Eichenbaumplantage betreibt: dies in einem Gewächshaus, das unterhalb der Eiche hochgefahren und mit Kunstlicht betrieben wird.

Miriam Clark gibt der Titelpartie eine ganz eigene Wahrheit und Unmittelbarkeit. Die junge lyrische Sopranistin ist nicht die stolze, wütende und rächende Hohepriesterin, sondern eine sanftmütige, liebende Frau, welche die Liebe sucht und lieber sich selber opfert, als andere ins Unglück zu stürzen. In der Mannheimer Inszenierung geht sie am Ende nicht mit Pollione auf den Scheiterhaufen zum gemeinsamen Sterben, sondern stürzt sich in dessen Messer. Ebenso sanft und innig wie ihre Darstellung ist auch ihr Gesang. Erlesene Piano- und Pianissimo-Linien lässt sie klangschön fluten, ganz nach innen genommen in Ausdruck und Ton. Blitzsaubere Kantilenen ließ Miriam Clark schweben, reicherte sie immer mal gerne an mit zarten Koloraturen. Ein ätherischer Gesang, der nicht selten himmlische Dimensionen ihrer Partie anklingen ließ.

Von großer Wärme und reicher Farbe erfüllt war der Gesang von Julia Faylenbogen als Adalgisa. In schönster Beseeltheit schwangen die Dialoge und Duette von Norma und Adalgisa aus, zwei schlanke, junge Stimmen, die sich ideal ergänzten. Der Tenor Irakli Kakhidze sang den Pollione weitgehend gut, aber ohne Glanz und Schmelz, meist recht spröde klingend. Sung Ha war der Oberpriester Oroveso, gab der Partie resonanzreich orgelnde Basseswucht.

Hübsche Stimmen hatten Iris Marie Sojer (Clotilde) und Pascal Herington (Polliones Vertrauter). Sehr wohlklingend sang der Nationaltheaterchor (von Dani Juris einstudiert). Benjamin Reiners am Pult des Nationaltheater-Orchesters dirigierte einen dynamisch entflammten Bellini, ließ es an Feuer ebenso wenig fehlen wie an sublimer Lyrik und klanglicher Feinzeichnung. Großer Premierenerfolg, einhellige Begeisterung.