Der Meister hat etwas gegen Fotos: also darf man ihn auf seiner Tour nicht ablichten - hier in Roskilde hat es letzte Woche ein AFP-Fotograf aber trotzdem geschafft. Foto: Helle Arensbak

Von Klaus Welzel

Mainz. Robert Allen Zimmerman ist ein merkwürdiger Kauz. Aber nur, wenn man sich ihm und seiner Show oberflächlich nähert. Denn eigentlich ist alles bestens durchdacht, wenn der Meister im 79. Lebensjahr die "Never Ending Tour" um noch ein paar Auftritte hinauszögert. Einer der schönsten davon: Am Sonntagabend in Mainz.

Punkt 19 Uhr betritt der Literaturnobelpreisträger die Bühne. Rechts am Rand steht eine Frauenbüste auf einer korinthischen Säule. Eine Anspielung auf die Griechenland-Wahl am selben Tag? Ein Statement gegen die europäische Flüchtlingspolitik? Viel zu weit gedacht.

Es handelt sich um eine Figur aus dem Pallas-Athene-Brunnen vor dem österreichischen Parlament. Die Frau symbolisiert die Moldau, geschaffen von Carl Kundmann. Dylan hat die Büste rechts von sich platziert. Sie verleiht der zweistündigen Show einen würdigen Rahmen.

Los geht es mit "Things Have Changed". Ein typisches Dylan-Motto. Bei ihm ist immer alles anders. Sofern es um das musikalische Gewand geht. Wobei es im Grunde zu trivial wäre, diese Sonette als Songs zu bezeichnen - es sind kleine Kunstwerke, für die er vor zwei Jahren zu Recht mit den höchsten Weihen ausgezeichnet wurde, die der Literaturbetrieb zu vergeben hat.

Seinen zweiten Song an diesem Abend, "It Ain’t Me Babe", erkennt man quasi nur an den wunderbaren Zeilen. Die Musik, mal hart bluesig, mal fast orchestral, arbeitet sich dagegen am Original ab. Wobei sich die Frage stellt: Was ist denn das Original? Die Version, die vor 55 Jahren auf Platte gepresst wurde oder das Lied im heutigen Gewand, immer wieder neu bearbeitet, umgeschrieben und optimiert?

Anderes Beispiel: Die Breaks in "Like A Rolling Stone" geben dem Ohrwurm einen völlig neuen Schwung. Das scheint auch sein Schöpfer so zu sehen, der - noch eine Novität - unter dem Mainzer Abendhimmel verdächtig oft lächelt.

My windows are open, and I am hearing these super cool grooves … I can’t believe it – Bob Dylan is playing!!! https://t.co/fVNdYj6gpm — WineAndArt (@WineAndArt1) 7. Juli 2019

Die Show vor gut 5000 Zuschauern lebt nicht nur von den 21 überwiegend sehr gut vorgetragenen Songs, sondern auch von der exquisiten Begleitband. Tony Garnier webt einen satten Rhythmus mit seinem Bass, greift auch mal zum Bogen, streicht ihn passend zu "Tryin’ To Get To Heaven" und bildet eine fast schon symbiotische Einheit mit Schlagzeuger George Recile. Gitarrist Charlie Sexton treibt den Gospelsong "Gotta Serve Somebody" voran und Donnie Herron glänzt an deutlich mehr Instrumenten, als diese Zeitungsseite über Spalten verfügt.

Dylan sitzt meist am kleinen Flügel, steht aber nach jedem Song auf, bespricht mit seiner Band, was als Nächstes kommt, wirbelt die Setliste fröhlich durcheinander. Seine Stimme klingt präzise wie lange nicht. Doch die Vitalität erreicht auch ihre Grenzen. Zweimal beendet er wie ein Dirigent die Show: Einmal nach dem Hauptteil, dann nach der zweiten Zugabe. Das wirkt dann doch hilflos, wie dieser freundliche, ältere Herr gestisch nicht mehr dominieren kann, was er mit Hilfe einer Musik den ganzen Abend fest im Griff hatte. Wieso? "The answer, my friend, is blowin’ in the wind...".