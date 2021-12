Von Heribert Vogt

Mannheim. Wie im Wohlfühl-Ambiente auf einem heutigen Kreuzfahrtschiff beginnt 1816 die Todesreise der Fregatte "Medusa". Aber schon der Schiffsname lässt nichts Gutes ahnen, war Medusa doch in der griechischen Mythologie ein furchtbares Ungeheuer mit Schlangenhaaren. Was dann wirklich geschieht, dürfte die Schreckensgestalt an Grausamkeit weit übertreffen. Denn nach dem Schiffbruch lautet die Devise: "Essen oder gegessen werden." Im Nationaltheater Mannheim hatte nun "Das Floß der Medusa" nach dem gleichnamigen Roman des österreichischen Autors Franzobel in der Inszenierung von Hausregisseur Christian Weise Premiere. Und darin wird der brutale Untergangstrip im Stil einer Entertainment-Revue dargeboten – selbst noch im unsagbar blutigen Showdown.

Als die 400 Passagiere vor gut 200 Jahren in Frankreich an Bord der "Medusa" kommen, bedeutet dies nicht weniger als ein Willkommen in der Wasserhölle. Das Schiff nimmt Kurs auf den Senegal, der nach Napoleon wieder französische Kolonie geworden ist. Aber der Kapitän erweist sich als Ausbund an Unfähigkeit, seinen Job hat er nur durch Korruption erhalten. Und so läuft die Fregatte weit vor der afrikanischen Küste auf eine Sandbank auf. Nur etwa 250 Menschen finden Platz in den Rettungsbooten. Für die Übrigen wird aus dem Schiff ein nicht manövrierfähiges Floß gezimmert. Darauf überleben von 147 Menschen nur 15 die dreizehntägige Schock-Odyssee. Aber die Havarie und die folgende Entmenschlichung haben schon eine fatale Vorgeschichte, die ebenfalls schlaglichtartig in der stylischen Show (Bühne und Kostüme: Jana Findeklee, Joki Tewes) erzählt wird. Auf den Decks herrscht eine knallharte Hierarchie, von prominenten Adeligen bis hin zur Mannschaft. So hat eine "höhere" Dame einen "kräftigen Kerl" aus Lust und Laune des Fluchens bezichtigt. Der wird dafür öffentlich – quasi als Unterhaltungsprogramm – ausgepeitscht; er stirbt unter der neunschwänzigen Katze. Und wie wurde diese Revue-Nummer dargeboten? Eine Frauenschar zählte tanzend und im Chor die Hiebe bis zum Finale mit.

Überhaupt führen fast nur Darstellerinnen das grausige Geschehen vor Augen. Das sind neben den Schauspielerinnen Annemarie Brüntjen, Almut Henkel und Vassilissa Reznikoff die acht Frauen des Bewegungschors. Als Männer treten Christoph Bornmüller und der Musiker Jens Dohle auf. Man ist hin- und hergerissen: Soll die weibliche Dominanz den Zivilisationsbruch als männergemacht entlarven? Oder soll sie darauf verweisen, dass auch Frauen zu Menschenfressern werden können?

Eine große Stärke des Abends liegt darin, dass in den Wogen dieser Katastrophe geradezu alles verfließt – und damit viele Assoziationen ineinander gespült werden. Man denkt an den legendären Untergang der Titanic 1912 oder an den Kapitän der 2012 verunglückten Costa Concordia; aber auch an die vielen Flüchtlinge, die bis in die Gegenwart auf dem Mittelmeer einen schlimmen Wassertod gestorben sind. Was passiert in solchen Extremsituationen? Wie lange gelten zivilisatorische Prinzipien, und wann bricht im Überlebenskampf die pure Gewalt hervor?

Irgendwie sitzen wir auch in der Corona-Pandemie alle in einem Boot. Solange sie nicht weltweit besiegt ist, stellt sie eine Gefahr für die Menschheit dar. Und diese See wird derzeit durch Konflikte und Aggressionen immer krauser. Hoffentlich bedeutet diesbezüglich die Verrohung auf der "Medusa" kein Menetekel für die Zukunft. Hoffnungsträger und einer der Überlebenden auf dem Todesfloß ist der Schiffsarzt Savigny, ein Mann der Aufklärung und der leuchtenden Menschlichkeit. Aber selbst er gerät in Gefahr, von inhumaner Finsternis verschlungen zu werden.

Gleichwohl wird der Unterhaltungsstil bis zum Schluss durchgezogen. Amüsieren wir uns zu Tode? Zu hören waren bis dahin etwa der Soundtrack des ZDF-Traumschiffs, Charles Trenets sehnsuchtsvolles Chanson "La Mer" oder Wolfgang Petrys Song "Wahnsinn" mit der Zeile: "So ein Wahnsinn warum schickst du mich in die Hölle". Diese ist tatsächlich erreicht, als am Ende Fleischstreifen aus den Toten geschnitten werden. Chronist Savigny trägt da eine Art Hautkostüm, aus dessen Taschen die anderen Hungernden lange rote Fäden ziehen, um sie zu essen. Als Zuschauer kann man diese dann aber nicht mehr für besonders schmackhaft halten.

In Frankreich wurde das Schreckensszenario seinerzeit verdrängt, aber der Romantiker Théodore Géricault hat es 1819 in seinem monumentalen Gemälde "Das Floß der Medusa" festgehalten. Und der Autor Franzobel, der schon wiederholt beim Heidelberger Stückemarkt vertreten war, hat das Geschehen 2017 aktualisiert. Vollends an den schnellen Puls unserer aufgewühlten Zeit führt nun diese packende Mannheimer Inszenierung (mit der Corona-Regel 2G+). Dafür gab es starken Applaus – und hinter der Bühne Jubelrufe.

