Während seiner Kanzlerschaft kokettierte Helmut Kohl gerne mit dem Symbol des dickhäutigen Elefanten: In Lukas Bärfuss’ Stück "Der Elefantengeist" taucht der Altkanzler nur als Phantom auf. Das Auftragswerk, das am Samstag im Nationaltheater Mannheim uraufgeführt wird, handelt von Archäologen der Zukunft, die in Bonn die Ruine des Kanzlerbungalows erforschen. Der neue Mannheimer Schauspiel-Intendant Christian Holtzhauer will in seiner ersten Spielzeit Themen der vergangenen 100 Jahre beleuchten. Dazu passt auch "Der Elefantengeist" des Schweizer Dramatikers. Unser Szenenfoto zeigt das neue Ensemblemitglied Matthias Breitenbach mit einem hölzernen Elefanten. Foto: Christian Kleinert

Von Volker Oesterreich

Mannheim. Er trumpft gleich richtig auf: Mit zwei Uraufführungen, einer deutschen Erstaufführung, einer Neuinszenierung von Schillers "Räubern" und einer Videoinstallation startet der neue Mannheimer Schauspiel-Intendant Christian Holtzhauer am Wochenende in seine erste Spielzeit am Nationaltheater. Er hat sich die Begriffe Vielfalt, Offenheit und Durchlässigkeit auf die Fahnen geschrieben.

Herr Holtzhauer, mit dem von Lukas Bärfuss geschriebenen Auftragswerk "Elefantengeist" holen Sie am Samstag Helmut Kohl als Phantom auf die Bühne. Was versprechen Sie sich von diesem Coup? Einen Skandal? Einen Medienhype?

Weder, noch. Mich interessieren keine Skandale. Was mich interessiert, ist die Frage, in wieweit unsere Vergangenheit dafür prägend ist, wer wir heute sind. Ich habe das Gefühl, dass uns das 20. Jahrhundert noch sehr tief in den Knochen steckt. Stoffe der letzten 100 Jahre stehen daher im Zentrum der ersten Saison. Kohl repräsentiert wie kaum ein anderer die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts. Er wurde noch während der NS-Zeit geboren, in der jungen Bundesrepublik begann seine politische Karriere, und als Kanzler war er fast bis zum Ende des Jahrhunderts an der Macht.

Der neue Mannheimer Schauspiel-Intendant Christian Holtzhauer. Foto: A. Gerold

Er gilt einerseits als "Kanzler der Einheit", andererseits polarisiert er bis heute.

Kohls Biografie liefert den Stoff für eine griechische Tragödie: Was macht Politik mit einem Leben? Welchen Preis ist man bereit, für politische Erfolge zu zahlen? Welche Machtkämpfe spielen sich hinter den Kulissen ab? All diese Fragen sind wie geschaffen für das Theater. Im konkreten Fall war es so, dass sich das Interesse der Regisseurin Sandra Strunz mit meinem historischen Interesse und dem des Autors traf, so dass wir uns in dieser Dreierkonstellation zu diesem Stoff verabredet haben.

Haben Sie Maike Kohl-Richter, die Witwe des Altkanzlers, zur Premiere eingeladen?

Nein, das haben wir nicht. Wenn sie sich für das Stück interessiert, wird sie kommen.

Zur Person Christian Holtzhauer hat zum Start der Saison die Schauspiel-Intendanz am Nationaltheater Mannheim als Nachfolger des nach Stuttgart gewechselten Burkhard C. Kosminski übernommen. Der 1974 in Leipzig geborene Kulturmanager studierte Theater- und Musikwissenschaft in Berlin und Toronto. Geprägt hat ihn die Ära Frank Castorfs an der Berliner Volksbühne. Von 2001 bis 2004 gehörte Holtzhauer der Leitung der Berliner Sophiensaele an, einem der wichtigsten freien Produktionshäuser Deutschlands. Von 2005 bis 2013 war er während der gesamten Intendanz von Hasko Weber Dramaturg am Schauspiel Stuttgart. In dieser Zeit konzipierte und organisierte er mehrere Festivals und internationale Theaterprojekte. 2014 übernahm er die Leitung des Kunstfests Weimar von Nike Wagner. Er öffnete das Festival für alle Kunstformen und setzte verstärkt auf Eigenproduktionen. Von 2011 bis 2017 war er Vorsitzender der Dramaturgischen Gesellschaft, darüber hinaus ist er Mitglied des deutschen Zentrums des Internationalen Theaterinstituts und der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste. An der Universität Potsdam und der Zürcher Hochschule der Künste war Holtzhauer Gastdozent. Außerdem war er Sachverständiger für den Theaterpreis "Der Faust". (voe)

[-] Weniger anzeigen

Johann Kresnik hat vor ein paar Jahren Kohls erste Ehefrau Hannelore in den Mittelpunkt eines packenden, provozierenden Tanztheaterabends gerückt. Im Vorfeld eines Gastspiels in Ludwigshafen wurde seine Bonner Produktion ziemlich skandalisiert.

Wir karikieren Kohl nicht. Natürlich berühren wir kritische Punkte, aber es geht uns nicht darum, ihn vorzuführen, als Figur taucht er ja auch gar nicht auf. Uns interessiert das System von Abhängigkeiten und Verstrickungen in der Politik und das ist etwas, das nicht nur für die Ära Kohl typisch ist, sondern was man in allen Machtkonstellationen findet.

Auch im Theater?

Auch dort.

Noch vor dem "Elefantengeist" bringt Ihr Hausregisseur Christian Weise morgen "Die Räuber" auf die Bühne. Schillers Sturm-und-Drang-Stück wurde hier 1782 uraufgeführt. Muss man dieses Mannheimer "Heiligtum" mit Glacehandschuhen anpacken?

Nein, man sollte Kunst auf keinen Fall wie ein Heiligtum betrachten. Kunst ist etwas, das wir gebrauchen und benutzen sollen. Nur so können wir uns in ihr wiederfinden. "Die Räuber" gehören zum Nationaltheater wie kein anderes Stück. Dieses Haus wurde durch die Uraufführung berühmt, genauso wie der Autor. Für mich sind "Die Räuber" Teil der kulturellen DNA Mannheims. Deswegen wird Schiller eine wichtige Position in unseren weiteren programmatischen Überlegungen einnehmen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass die jetzige Inszenierung nicht die letzten "Räuber" während meiner Intendanz sein werden. Vielleicht beleuchten wir das Stück in zwei, drei Jahren noch einmal aus einer ganz anderen Perspektive.

Der Neustart auf einen Blick > "Volksfest", ein Theaterparcours des Mannheimer Stadtensembles für jeweils drei Zuschauer. Uraufführung am Freitag ab 16 Uhr auf dem Theatervorplatz. > "21 - Erinnerungen ans Erwachsenwerden". Videoinstallation von Mats Staub, Vernissage am Freitag um 18 Uhr im Unteren Foyer des Nationaltheaters. > "Die Räuber" von Friedrich Schiller am Freitag um 19.30 Uhr im Schauspielhaus. > "Mitwisser" von Enis Maci. Deutsche Erstaufführung am Samstag um 17 Uhr im Studio Werkhaus. > "Der Elefantengeist" von Lukas Bärfuss. Uraufführung am Samstag um 20 Uhr im Schauspielhaus. > "Dramatik der Wirklichkeit", Autorenmatinee mit Lukas Bärfuss und Enis Maci am Sonntag um 11 Uhr im Theatercafé. Info: wwww.nationaltheater-mannheim.de, Karten: 0621/1680-150.

[-] Weniger anzeigen

Überbordende Theaterspektakel gibt es häufiger bei Neustarts. Ist es sinnvoll, das Publikum jetzt am Wochenende mit so vielen Events zu überfordern?

Von Überforderung kann keine Rede sein: Wir machen dem Publikum ein reichhaltiges Angebot! Wir stehen zudem vor der Notwendigkeit, sehr schnell ein neues Repertoire aufzubauen. Außer Volker Löschs Inszenierung "Kleiner Mann, was nun" haben wir keine Übernahmen aus der vorigen Saison - auch aus rein logistischen Gründen, weil wir mit vielen neuen Ensemblemitgliedern antreten. Deswegen müssen wir in der ersten Spielzeit sehr viele Premieren machen. Hätten wir jetzt am Anfang nur die "Räuber", wären die rasch abgespielt. Natürlich möchte ich aber auch bereits zur Eröffnung zeigen, wie breit künftig der programmatisch-ästhetische Bogen sein soll, dass wir Klassiker neben Uraufführungen stellen, dass wir das Modell der Hausautorenschaft mit Enis Macis "Mitwisser" fortsetzen und dass wir das partizipative Theater mit dem neu formierten Mannheimer Stadtensemble und seiner ersten Produktion "Volksfest" weiterentwickeln.

Und dann gibt’s noch eine Videoinstallation.

Der Schweizer Künstler Mats Staub hat für sein Projekt "21 - Erinnerungen ans Erwachsenwerden" Menschen interviewt, was sie gemacht und erlebt haben, als sie 21 waren. Selbst in diesen persönlichen Berichten blitzt so etwas wie die Weltgeschichte des vergangenen Jahrhunderts auf. Das Theater ist ein Ort, an dem wir Geschichten erzählen wollen - das geht auch in Form einer Videoinstallation.

Stichwort Formenvielfalt. Es hat in den vergangenen Jahren viele neue Tendenzen gegeben: Stückentwicklungen, die Dekonstruktion, die Eroberung ungewöhnlicher Spielorte oder Rechercheprojekte. Wie wollen Sie diese Trends bedienen und gleichzeitig das Literatur- und Ensembletheater pflegen?

Eine so große Kulturinstitution wie ein Stadttheater muss sich so positionieren, dass sie für eine unglaublich vielfältige Gesellschaft ein ebenso vielfältiges Programm anbieten kann. Ich möchte auf der einen Seite zeigen, aus welch einer Fülle von Themen wir aus der zweieinhalbtausendjährigen Literatur- und Theatergeschichte schöpfen können; andererseits möchte ich die ganze Bandbreite heutiger Theaterformen anbieten. Das kann auch Berührungen zu Bildender Kunst, Tanz oder Musik sowie Film- und Romanadaptionen oder Ausflüge in die digitalen Medien einschließen. Natürlich müssen wir Schwerpunkte setzen, wir können nicht alles machen. Deshalb ist das Zentrum unserer Arbeit das Ensembletheater. Das Ensemble ist unser Herz und unsere Kraftzentrale.

Sie treten mit vielen neuen Ensemblemitgliedern an.

Wir haben ein 22-köpfiges Ensemble zusammengestellt, bestehend aus Künstlern mit vielen verschiedenen Fähigkeiten und unterschiedlichen Lebenswegen. Dem gingen mehr als 100 Vorsprech-Termine voraus. Zur Vielfalt der Perspektiven, die wir künftig zeigen wollen, gehört die weibliche Sicht genauso wie die männliche, gehören jüngere Charaktere und etwas ältere, nicht zu vergessen die Internationalität oder die Tatsache, dass wir mit Samuel Koch einen körperlich schwerstbehinderten Schauspieler engagiert haben. Wir haben eine Puppenspielerin dabei und sehr musikalische Spieler. Ich glaube schon, dass unser Ensemble eine große Vielfalt repräsentiert. Bei der Regie haben wir uns eine Frauenquote verordnet. Es war uns wichtig, dass mindestens 50 Prozent der Inszenierungen von Regisseurinnen erarbeitet werden.

In Mannheim standen in den vergangenen Jahrzehnten fast immer Regisseure an der Spitze der Schauspiel-Sparte, Sie sind Dramaturg. Werden Sie eines Tages vielleicht trotzdem inszenieren?

Ich glaube nicht. Beide Modelle haben Vor- und Nachteile. Natürlich kann ein charismatischer Regisseur das Profil eines Theaters sehr prägen. Das kann aber zugleich auch zu einer Verengung des Programms führen. Ich bin überzeugt, dass unsere Kulturinstitutionen sich heute viel stärker öffnen müssen, dass sie kooperieren und in Netzwerken denken und arbeiten müssen. All das ist mit einem enormen Kommunikationsbedarf verbunden, und da hilft es mir, dass ich nicht einen großen Teil meiner Zeit auf der Probebühne verbringe.

Welche Rolle spielt das Theater als Bastion der freien, gleichberechtigten und demokratischen Werte, die von Teilen der Gesellschaft bewusst unterminiert werden?

Unsere Gesellschaft ist durchzogen von Konflikten. Nach meinem Grundverständnis ist das Theater ein Ort, an dem die Gesellschaft in aller Öffentlichkeit aushandelt, wie sie miteinander umgehen will. Im Theater stehen unsere Stellvertreter auf der Bühne und können dort all jene Dinge machen, die wir im normalen Leben lieber nicht machen. Bei "Macbeth" etwa können sich die Figuren reihenweise umbringen, am Ende stehen die Darsteller aber wieder auf. Im Theater können wir gemeinsam feststellen, worüber wir lachen und weinen, worüber wir uns aufregen, welche Themen uns auf den Nägeln brennen, kurz: wer wir als Gesellschaft sind. Ich glaube nicht, dass das Theater die Welt verbessern kann. Aber ich glaube, dass es uns bei der Verständigung darüber, wie wir die Welt besser machen können, wie wir die Spannungen in unserer Gesellschaft aushalten und vielleicht sogar auflösen können, helfen kann. Das kann es nur, wenn es den Konflikt nicht scheut.

Haben Sie schon Lösungen für die Generalsanierung des Hauses? Wo wollen Sie dann spielen?

Ein dickes Brett, da sind intensive Vorbereitungen nötig. 2021 soll die Sanierung beginnen, sie wird dann ca. vier Jahre dauern. Es sind einige Spielorte im Gespräch, zum Beispiel die Konversionsflächen des Franklin-Village. Entschieden ist noch nichts, und ich will einer Entscheidung des Stadtrats auch nicht vorgreifen. Für einen Betrieb dieser Größe und für einen Zeitraum von mindestens vier Jahren ist das schon eine ordentliche Hausnummer, aber auch eine reizvolle Herausforderung, weil ich schon jetzt darüber nachdenken muss und will, wie sich das Haus dem Publikum präsentieren soll, wenn die Sanierung 2025/26 beendet sein wird - unabhängig davon, ob ich dann noch Intendant sein werde oder nicht. Aber die Entscheidungen, wohin die Reise gehen soll, die fallen schon jetzt. In vielen Orten hat man die Erfahrung gemacht, dass man durch eine Sanierung auch ganz neue Publikumsschichten erreichen kann.