Mannheim. (RNZ) "Heute Abend gehn wir wieder in die Disco, Wochenende voll normal" – nur eben am Montag. Viermal wurde die Party verschoben. Nun soll es im Capitol endlich krachen: Die 2020 gestartete Mia-Julia-Tour ist zurück auf den Bühnen. Mit vollgetankten Akkus und enormer Vorfreude geht es in sieben Städte bis zum Finale in München.

Mit dabei: Mias SchoKKverliebt-Partnerin Frenzy und ihr Bierkönig-Kollege Sabbotage. Mit den beiden ist Party garantiert. Mit ihrem Hit "Bierpolizei" bringen sie wie schon bei den ersten Tourterminen die Wände zum Wackeln und die Masse zum Beben. Nochmal eine extra Schippe Partystimmung obendrauf legen Specktakel mit ihrer Hymne an die Mutter von Niki Lauda. Deren Namen kennt inzwischen so gut wie jeder. Bei der Mia-Julia-Party ist er Programm: "Mama Laudaaa..."

Info: Mannheim, Montag, 11. April, 20 Uhr, Capitol. Karten für 37,90 Euro in den RNZ-Geschäftsstellen.