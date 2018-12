Von Volker Oesterreich

Mannheim. Jetzt kam es tatsächlich dazu: Kurz bevor am 31. Mai dieses Jahres ein kostbarer Rokoko-Konsoltisch aus der Frankenthaler Porzellanmanufaktur im Berliner Auktionshaus Grisebach versteigert wurde, spekulierte die RNZ darüber, ob die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württembergs womöglich einen Strohmann schicken würden, um die Rarität für das Mannheimer Schlossmuseum zu erwerben. Genau dort befand sich das fragile Gebilde zu Zeiten Kurfürst Carl Theodors (1724-1799). Das belegen alte Inventarlisten.

Nun ist das gute Stück wieder zurück im Mannheimer Schloss. Nach mehr als 200 Jahren. Die Konservatorin Uta Coburger nahm im Auftrag der Staatlichen Schlösser und Gärten an der Auktion teil - und gab das höchste Gebot ab, unterstützt dabei mit 13.000 Euro von der Kulturstiftung der Länder. Eine aufregende Sache für die Expertin, "es war meine erste Auktion". Sie hielt sich an ihr Limit und erhielt den Zuschlag. Wie viel genau gezahlt wurde, verriet Michael Hörrmann, der Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten, nicht bei der Vorstellung des Neuerwerbs am Dienstag im Großen Kabinett des Schlosses. "Gehen Sie von einem fünfstelligen Betrag aus, mehr werden Sie von mir nicht hören", sagte er. Fakt ist aber, dass der Konsoltisch zu einem Schätzpreis von 30.000 bis 40.000 Euro vom Auktionshaus Grisebach angeboten worden war. Bei einem Zuschlag sind in der Regel noch 15 Prozent Aufgeld sowie 7 Prozent Steuern fällig.

Hörrmann bewertete den Kauf als "wirklichen Glücksfall: Der Konsoltisch vereint kurpfälzische Provenienz und Mannheimer Identität in vielfältiger Weise - und er erhöht durch seine Einzigartigkeit und Qualität den Glanz der Sammlung von Schloss Mannheim." Es sei das vermutlich weltweit größte jemals aus Porzellan gefertigte Möbelfragment. Mit großer Wahrscheinlichkeit handelt es sich um eine Arbeit des Modelleurs und Hofbildhauers Franz Conrad Link (1730-1793), datiert wird der Konsoltisch auf die Jahre 1765 bis 1770. Beine und Tischplatte, die in Holz und Marmor ersetzt sind, bestanden ursprünglich wohl auch aus Porzellan. Der hölzerne Unterbau wurde vermutlich schon Ende des 18. Jahrhunderts im Stil der kurfürstlichen Möbel ergänzt.

Noch drei Monate lang kann man den Konsoltisch im Schlossmuseum besichtigen, dann verschwindet er vorübergehend im Depot. "Wir müssen die Museumsräume wegen ihrer unzureichenden Klimatechnik sanieren", sagte Hörrmann. Nach Vollendung der Arbeiten werde das Exponat aber dauerhaft im Schlossmuseum gezeigt - vielleicht sogar einmal zusammen mit den Spiegeln, die ursprünglich zu ihm gehörten. Sie befinden sich in der Münchener Residenz. Hörrmann hofft aber, die Spiegel eines Tages ausleihen zu können, "wenn die Bayern dazu bereit sein sollten".

Carl Theodors Monogramm CT ziert die Zarge des Konsoltischs, darüber der Kurhut als Zeichen seines Rangs. Foto: voe

1803 wurden die Spiegel nach München gebracht, die Spur des aus 61 Teilen bestehenden Porzellankonsoltischs verliert sich aber im Dunkel der damaligen Umzugswirren. Carl Theodor hatte schon zum Jahreswechsel 1777/78 Bayern geerbt und seine Residenz nach München verlegt.

Erst 1991 tauchte der Konsoltisch wieder in New York auf. Die Porzellan-Expertin Barbara Beaucamp-Markowsky, die viele Jahre lang die Frankenthal-Sammlung der Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen betreut hatte, wollte ihn schon bei einer früheren Auktion für Mannheim ersteigern. Das war aber aufgrund klammer Kassen nicht möglich: "Dezernenten schrecken verständlicherweise zurück, wenn eine Museumsangestellte zu einer Auktion nach New York fliegen will", begründete sie die damals verpasste Chance.

Nach ihrer Expertise handele es sich bei dem Konsoltisch um "eine der anspruchsvollsten Schöpfung der Frankenthaler Manufaktur". Sie diente dem Ruhm des kulturbeflissenen Herrschers ebenso wie dem seiner Manufaktur.

Info: www.schloss-mannheim.de