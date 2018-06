Von Peter Wiest

Mannheim. Total erschlagen ist man nach diesen drei Stunden - fix und fertig. In erster Linie vor Begeisterung. Denn was da auf die Zuschauer eingestürzt ist in der ausverkauften SAP-Arena, sprengt alle Vorstellungskraft. Da sind die Fans gekommen, um mit Roger Waters noch einmal die Magie zu erleben, die der Pink Floyd-Mitbegründer mit dieser Band jahrzehntelang ausgestrahlt hat - und bekommen nicht nur das, sondern weit mehr.

Erheblich mehr sogar. Ein Konzert, bei dem man in Nostalgie schwelgen kann, das musikalisch - von wenigen Ausnahmen abgesehen - auf allerhöchstem Niveau daher kommt, das optisch Eindrücke vermittelt, wie man sie so in einem Konzertsaal bisher nicht gekannt hat. Und das dann auch noch hoch politisch ist.

Was war nicht alles zu lesen im Vorfeld dieser "Us+Them"-Tour! Als Anti-Semit ist Roger Waters kritisiert worden - hat jedoch andererseits auch viel Lob geerntet als anerkannter Kritiker der Übel dieser Welt und derjenigen, die sie seiner Ansicht nach verursachen beziehungsweise nicht beseitigen. Besonders Donald Trump hat er dabei im Blickfeld: Bei "Pigs" vom "Animals"-Album wird der US-Präsident wiederholt in den übelsten Posen gezeigt, als Diktator, aber auch als Sexist - einmal sogar mit winzigem Penis. Parallel dazu fliegt das überdimensional große, bekannte Pink Floyd-Schwein durch die Halle - mit der Aufschrift "Bleibe menschlich" versehen. Am Ende blitzt dann sogar der Schriftzug "Trump ist ein Schwein" auf - zwar nur ganz kurz, aber deutlich lesbar.

In erster Linie jedoch geht es um die Musik. Und die ist geprägt von dem, was Pink Floyd so groß und einzigartig gemacht hat. Waters, mittlerweile 74-Jährig, steht im Zenit seines Schaffens. Wobei man ihm sein Alter wahrlich nicht anmerkt. Im ersten Set gibt es aber kurze Anlaufschwierigkeiten: "Breathe" und "Time" vom "Dark Side of the Moon"-Album sind mitreißend und erinnern stark an das Original; "Great Gig in the Sky" zeigt aber, dass die Sängerinnen Jess Wolf und Holly Laessig zwar Einiges drauf haben - damit jedoch etwas überfordert sind. Und auch "Wish you were here" wirkt eher enttäuschend: Waters‘ Stimme ist einfach zu eckig und kantig dafür. So klingt das Knüller-Stück irgendwie fremd. Tosenden Beifall gibt es trotzdem.

Zum Ausklang des Sets kommt dann Gänsehaut-Feeling auf, das den Rest des Abends anhalten wird. Bei "Another Brick in the Wall" stehen zwölf Jungen und Mädchen des Jugendhauses Mannheim-Herzogenried auf der Bühne und bilden den Chor dazu. Nicht nur das: Sie bieten zudem eine wundervolle Choreografie, absolut passend und perfekt zugeschnitten - und stehen am Ende mit T-Shirts mit dem Schriftzug "Resist" vor dem Publikum.

Mit diesem Aufruf zum Widerstand geht es nach der Pause auch in den zweiten Set, der zu einem Erlebnis der ganz besonderen Art wird. Quer durch die Halle sind jetzt Videowände gespannt, von denen passend zu den Songs eine wahre Bilderflut auf das Publikum einströmt - von Flüchtlingen, Krieg, dem ganzen Elend dieser Welt - und natürlich Donald Trump und seinen Machenschaften. Die Musik dazu ist schlichtweg sensationell: "Dogs" und "Pigs" von "Animals"; dann vor allem eine fantastische Version von "Money", "Us and Them" sowie "Brain Damage".

Schließt man jetzt die Augen, hört man Pink Floyd fast im Original. Besonders bemerkenswert dabei: Die Gitarristen Jonathan Wilson und Dave Kilminster schaffen es beinahe, David Gilmour vergessen zu lassen - kann ein Kompliment größer sein?

Kein Halten schließlich nach dem letzten Stück "Eclipse": Solche Begeisterungsstürme hat es lange nicht gegeben in der Arena. Roger Waters nutzt dies zu einem längeren Statement - in dem er darauf hinweist, dass die BDS-Bewegung, die für "Boycott, Divestment and Sanctions" steht und die er unterstützt, keineswegs antisemitisch sei, wie ihr und ihm vorgeworfen wurde - sondern lediglich eintrete für Menschenrechte für alle Völker und somit auch für Palästina.

Dabei blickt er dann sogar nach Heidelberg und weist ausdrücklich darauf hin, dass eine Abstimmung dort im Studierendenrat der Universität, die die BDS-Bewegung mit knapper Mehrheit als antisemitisch einstufte, mit Blick auf die Fakten im nächsten Jahr wiederholt werden sollte. "Dann wird das ganz anders ausgehen". Alles ist dann endlich gesagt - und damit rein in die Zugabe: "Comfortably Numb" - was sonst? Noch einmal Gelegenheit, fast zehn Minuten auszusteigen aus der Welt und fast überzufließen vor Begeisterung - dann ist es vorbei, dieses Jahrhundertkonzert.