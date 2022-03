Mannheim. (RNZ) Das ganze Universum schwingt und klingt? In der Uraufführung von "Sound Everywhere In The Universe", dem dritten Teil seiner "Posthuman Journey", macht sich Regisseur Pat To Yan auf zu einer fantastischen Reise.

Mannheim. Eines Tages wird der Planet OO in ein Schwarzes Loch gezogen. Im letzten Moment schafft es T, ein Bewohner des Planeten, sich in Sicherheit zu bringen. Seine Liebe zu Aries, die sich nicht retten konnte, treibt ihn zu einem kühnen Plan: T begibt sich selbst auf eine gefährliche Reise um das Schwarze Loch herum, das vielleicht irgendwo im Universum wieder ausspuckt, was es verschlingt – wenn auch in völlig veränderter Form.

In Teil drei seiner "Posthuman Journey"-Trilogie, den der Regisseur und Hausautor der Spielzeit 2021/22 selbst inszeniert, stellt Pat To Yan einmal mehr die Frage nach der Zukunft der Menschheit. Das Stück ist eine fantastische Erzählung über unsere menschliche Existenz, über Trauer, Verlust und Wiedergeburt.

Es treten (unter anderem) auf: zwei Individuen, die sich lieben, eine Katze mit einem Loch, ein Astronaut, gemarterte Seelen und das menschliche Böse.

Info: Mannheim, Freitag, 25. März, (Premiere, nur noch Restkarten erhältlich), Donnerstag, 31. März, 20 Uhr, Studio Werkhaus. Karten für 18 Euro unter Telefon 0621/1680150.