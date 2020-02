Von Stefan Otto

Mannheim. Auch dieser Abend des Mannheimer Literaturfests "Lesen.Hören" war, wie bereits der erste, ausverkauft und die Alte Feuerwache am Neckar mit 400 Besuchern rappelvoll, als nun der beliebte Schauspieler, Altkanzlersohn und Autor Matthias Brandt aus seinem Romandebüt "Blackbird" las.

"Regelmäßig und wahnsinnig gerne" sei er in Mannheim, befand Brandt und verwies auf sein einstiges Engagement am Nationaltheater, "im letzten Jahrhundert irgendwann", und auf seine Verbindungen zum hiesigen Musikfestival Enjoy Jazz. 2017 ist er beim Ludwigshafener Festival des deutschen Films mit dem Preis für Schauspielkunst geehrt worden. Dass er gerne hierherkomme, liege jedoch vor allem daran, "dass ich mich immer wohlfühle in Gegenden, wo man merkt, dass die Menschen ihr Auskommen durch Arbeit haben und nicht durch irgendwelchen Geldvermehrungsblödsinn", so der gebürtige Berliner.

Sein "Blackbird" spielt in einer namenlosen Kleinstadt, einem "Kaff", wie sein jugendlicher Ich-Erzähler Morten, genannt "Motte", streng urteilt. Höchstwahrscheinlich in den Jahren 1977 und 1978, wie sich nur indirekt an verschiedenen Umständen, dem Programm des örtlichen Kinos (der Softsexfilm "Bilitis" von David Hamilton) oder den neuen Schallplatten (David Bowies "Heroes"), ablesen

lässt. Es ist August, als Motte im ersten Kapitel erfährt, dass sein bester, gleichaltriger Freund Manfred, den alle "Bogi" nennen, im Krankenhaus liegt. Er leidet an "Krebs" und hat nur noch Monate zu leben. Zwischen der ärztlichen Diagnose, die ihm den Boden unter den Füßen wegzieht, und seinem Tod vergeht ein Dreivierteljahr, auf das Motte in "Blackbird" zurückblickt.

Der Titelsong von den Beatles, der auch in der Alten Feuerwache erklingt, läuft bei der Beerdigung. "Das war eines von Bogis Lieblingsstücken", heißt es. Brandt liest das Schlusskapitel und streut wie Rückblenden Ausschnitte aus den 16 vorhergehenden ein. Er bietet damit eine geschickt zusammengestellte Auswahl, die einen guten Überblick verschafft über das ganze, knapp 300 Seiten starke, schmerzlich traurige und gleichermaßen unwahrscheinlich humorvolle Buch.

Am Ende ist Motte selbst Patient einer Klinik, ein "Klapsmüller", wie es heißt, dem der Tod des Freundes, das Unsagbare sozusagen, die Sprache genommen hat. Bogi ist auf dem Klinikgelände gleich nebenan gestorben und wird doch wieder zum Leben erweckt durch die Erinnerungen Mottes wie die Beschreibungen des Verlusts.

Matthias Brandt zeigt sich dabei, auch in sitzender Position an einem Pult, hinter dem nur sein Kopf und der Oberkörper sichtbar werden, als charismatischer Vorleser und glänzender Sprecher, ja als Schauspielprofi im besten Sinne, wenn er in die unterschiedlichen Figuren seines gelungenen Coming-of-Age-Romans schlüpft, in "Motte" Morten, seine Freundin Steffi Fuchs oder Dieter Schnellstieg, Bogis Vater.

Wie er da auf der Bühne zögerlich scheinbar nach Worten sucht, die doch vor ihm auf dem Blatt stehen, ist meisterlich nuanciert, die Lesung ein faszinierendes Schauspiel, das leider nicht vollständig nachvollziehen können wird, wer das von Brandt selbst eingelesene "Blackbird"-Hörbuch hört oder die SWR2-Radiosendung "Lesenswert", die bei der Veranstaltung in der Alten Feuerwache aufgezeichnet wurde (zu hören am 10. März um 22.03 Uhr).