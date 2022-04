Mannheim. (RNZ) Medienstars zum Anfassen, Spitzenreitsport, Medizinvorträge, Alltagstipps: Der Maimarkt hat wieder einiges zu bieten. In Gläsernen Studios geben SWR und Rhein-Neckar-Fernsehen Einblick in die Radio- und Fernsehproduktion. Auf der Kulturbühne in Halle 16 treten Autoren, Musiker und Künstler aus der Region auf. An Ständen von SAP-Arena und 1899 Hoffenheim gibt es Autogramme von Eishockey- und Fußballprofis.

In Halle 5 informieren Mediziner täglich von 10.30 Uhr an über Prävention, Diagnose und Behandlung von Volkskrankheiten. In der Sonderschau "Unser Hund" zeigen Hunde ihr besonderes Können. Im Afrikanischen Dorf werden täglich von 11 Uhr an Trommelworkshops angeboten. Im Überschlagsimulator kann man den Maimarkt aus neuen Blickwinkeln sehen. Im Local Green Deal Parcours geht es um Nachhaltigkeit.

In Halle 41 können Schulklassen neue Sportarten ausprobieren. Das 58. Maimarkt-Turnier bietet Springen und Dressur der Spitzenklasse.

Info: Mannheim, Samstag, 30. April, bis Dienstag, 10. Mai, 9 bis 18 Uhr, Maimarktgelände. Karten für 5 Euro in den RNZ-Geschäftsstellen.