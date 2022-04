Mannheim. (RNZ) Als "Jesus Christ Superstar" 1971 in New York Premiere feierte, war es eine der umstrittensten Premieren der Musical-Geschichte. Der damals noch unbekannte Andrew Lloyd Webber und Tim Rice brachten die letzten sieben Tage des Jesus von Nazareth als Rockoper auf die Bühne – was ebenso Begeisterungsstürme wie den erbitterten Widerstand religiöser Gruppen auslöste.

Mittlerweile gehört "Jesus Christ Superstar" zu den meist gespielten Musicals weltweit und gilt als Meilenstein. Zu Ostern wird das Stück mit dem Ensemble des Capitols konzertant auf die Bühne gebracht. Unter musikalischer Leitung von Marcos Padotzke und dramaturgischer Begleitung von Georg Veit geben Alex Melcher als Jesus, Brigitte Oelke als Maria Magdalena, viele weitere Sänger und eine große Band zwei Konzerte. Melcher spielte schon am St. Gallener Theater die Titelrolle in "Jesus Christ" und sang in vielen Musicals. Brian May von Queen attestierte Brigitte Oelke neben Eleganz und Kraft "a killer voice". Auch sie brillierte in etlichen Shows. Am Samstag, 16. April, um 18 Uhr gibt es eine kostenlose Einführung mit dem Theologen Helmut Krüger. Anmeldung per E-Mail an die Adresse karten@capitol-mannheim.de.

Info: Mannheim, Samstag, 16. April, 20 Uhr, Sonntag, 17. April, 19 Uhr, Capitol. Karten in den RNZ-Geschäftsstellen.