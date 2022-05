Von Steffen Rüth

Mannheim. Markus Kavka ist eine Koryphäe des Musikfernsehens. Er moderierte Rocksendungen bei Viva und MTV. Heute arbeitet der 54-Jährige unter anderem für Deluxe Music und den MDR, moderiert im Radio, legt als DJ auf und schreibt Bücher.

Markus, was wirst du auf der Bühne veranstalten?

Markus Kavka: Ich verspreche einen sehr bunten Abend. Im Mittelpunkt der Lesung steht mein Buch. Das Ganze wird musikalisch und visuell unterlegt, etwa mit Musikvideos und Ausschnitten aus eigenen Interviews, die ich mit den Musikern von Depeche Mode geführt habe. Da die Fantreue bei dieser Band wirklich überwältigend ist, rechne ich auch fest mit einem sehr inspirierenden Austausch.

Hast du Dave Gahan, Martin Gore und Andrew Fletcher eingeladen?

Naja, ich halte es für einigermaßen ausgeschlossen, dass Martin aus Santa Barbara, Fletch aus London oder Dave aus New York einreitet.

Du erzählst anschaulich, wie du zum Depeche-Mode-Fan geworden bist. Was faszinierte einen Jungen aus der bayrischen Provinz an dieser Band?

Ende der 70er, Anfang der 80er waren Elektropop und New Wave voll mein Ding. Visage, Ultravox, Soft Cell, OMD habe ich rauf und runter gehört. Dann stieß ich im Radio auf "Just Can’t Get Enough", eine der ersten Singles von Depeche Mode, und kurz darauf sah ich sie wieder in einer der ersten Musikvideosendungen, die es damals gab. Ich konnte den Style der Jungs nicht richtig einschätzen. Dave Gahan sah im Anzug aus wie der junge Günther Jauch, und Martin Gore als sei er gerade aus dem KitKat-Club gestolpert. Die Musik schrieb damals noch Vince Clarke, insgesamt wirkten die Jungs wie eine Teenie-Band. Erst als Martin Gore die Songs schrieb, Alan Wilder einstieg, 1983 "Construction Time Again" rauskam und der Stil düsterer wurde, bin ich richtig zum Fan geworden. Seitdem begleitet mich die Band seit vier Jahrzehnten, ohne mich jemals enttäuscht zu haben.

Wolltest du auch so aussehen ?

Ja, aber erst, seit sie stylemäßig besser unterwegs waren. Anton Corbijn, ab 1986 verantwortlich für die Plattencover und die Bühnenshow, hat den Jungs auch klamottenmäßig sehr geholfen. Und als 1984 "People Are People" rauskam, wollte ich nichts sehnlicher, als so eine Frisur zu haben wie Dave Gahan. Ich bin zu meinem Onkel gegangen, dem Friseur bei uns im Dorf. Für ihn war das eine Herausforderung, mir eine Dauerwelle und blondierte Spitzen zu verpassen. Es ist dann auch gehörig schiefgegangen (lacht). Heute lachen wir darüber, aber damals bin ich tagelang nur mit Mütze rumgelaufen.

Bist du in der Schule der erste gewesen, der Depeche Mode hörte?

Ja, außer mir hörte das niemand. Überhaupt fing ich mit 14, 15 an, tütenweise Platten mit in die Schule zu schleppen, weil ich der Meinung war, dass meine Klassenkamerad*innen nur Scheiße hörten. Halt das, was gerade in den Charts war, Phil Collins, Kim Wilde, Foreigner. In den meisten Fälle habe ich für meine Bekehrungsversuche nur Schulterzucken geerntet. "Ist mir zu deprimierend", meinten die Leute. Im Grunde mache ich heute immer noch nichts anderes als zu versuchen, die Leute mit meinem Musikgeschmack zu missionieren – nur auf anderen Ausspielkanälen (lacht).

Wie du in deinem Buch erzählst, hast du irgendwann aber doch Gleichgesinnte getroffen.

Ja, erst waren wir zu dritt, ab 1986 zu fünft. Wir waren im Großraum Ingolstadt die Gothic-Gang und in den einschlägigen Dorfdiscos unterwegs. Mit Führerschein konnten wir unseren Radius bis nach München und Nürnberg erweitern.

Sogar eine Depeche-Mode-Coverband habt ihr gegründet: Master and Servant.

Ein trauriges Kapitel. Wir haben in unseren Kinderzimmern geprobt. Es war wirklich schlecht. Der Tiefpunkt war ein Auftritt beim Abiball, der total in die Hose ging.

Gibt es Aufnahmen von damals?

Wir hatten eine Videokassette, aber die war irgendwann verschwunden. Mein dringender Rat an junge Menschen, die anfangen, Musik zu machen: Bitte dokumentiert das alles. Irgendwann werdet ihr dankbar sein. Ich habe das immer vernachlässigt. Es gibt auch von den meisten meiner MTV-Sendungen keine Mitschnitte mehr. Das Band, mit dem ich 1989 Kurt Cobain interviewte, habe ich später überspielt. Ich besitze auch keine Fotos mit mir und meinen Interviewpartnern. Ich habe in meinem Beruf unfassbar viel erlebt in über dreißig Jahren, aber auch schon wieder eine Menge vergessen.

Du hast auch Depeche Mode diverse Male zu Interviews getroffen. Wurden sie deinen Erwartungen gerecht?

Es ist ja immer ein bisschen gefährlich, wenn du deine persönlichen Helden tatsächlich triffst. Ich war wahnsinnig nervös vor unserem ersten Interview. Das war 2001 in Frankfurt, also relativ spät dafür, dass ich schon so lange im Geschäft war. Ich weiß noch, dass ich vorher nächtelang schlecht geschlafen habe und zigmal die Fragen umwarf. Vor allem hatte ich die große Angst, dass diese Typen vielleicht doch nicht so cool sind wie ich dachte oder dass sie sich sogar als Arschlöcher erweisen könnten. So etwas kann ja das ganze Fan-Sein zerstören. Tatsächlich habe wir uns dann supergut verstanden, und speziell zu Dave Gahan habe ich einen Draht entwickelt. Wir haben uns einige Male seitdem bei Veranstaltungen unterhalten und haben gemerkt, dass wir in vielen Dingen ähnlich ticken.

Du selbst bist ein Kind des Musikfernsehens, hast die großen Zeiten von MTV und Viva persönlich miterlebt. Wie hast du den Medienwandel der vergangenen zwanzig Jahre erlebt?

Als Ansage an mich, immer am Ball zu bleiben. Mein musikjournalistisches Tun war immer im Fluss, hat sich immer wieder runderneuert. Jemand sagte mal, ich sei eine 360-Grad-Contentschleuder (lacht). Da ist was dran. Im Mittelpunkt meines Schaffens steht seit Anfang an, dass ich neue Musik entdecken und anderen Menschen näherbringen will. Der Impuls hat sich nicht geändert.

Info: Mannheim, Donnerstag, 12. Mai, 20 Uhr. Jugendkulturzentrum Forum, Neckarpromenade 46. Karten 24,35 Euro bei Eventim.