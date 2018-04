Von Heide Seele

Heidelberg. Er war in Heidelberg eine Institution, vor allem für diejenigen, die sich in ihrem Studium mit Kunst befassten, aber ebenso für die hiesigen Bürger, die respektvoll seine Einmischungen registrierten, wenn es zum Beispiel um städtebauliche Fragen ging. Dem Kunsthistoriker Peter Anselm Riedl (1930-1916) wurde jetzt ein Symposium mit dem Titel "Facetten einer Persönlichkeit" gewidmet, das jene Verdienste und Eigenschaften in den Fokus stellte, die vor dem Vergessenwerden bewahrt werden sollten. Viele Freunde, Kollegen und ehemalige Schüler hatten sich in der Aula der Neuen Universität eingefunden, um sich gemeinsam an den rührigen Wissenschaftler zu erinnern.

Den Reigen der Ansprachen eröffnete Heidelbergs OB Eckart Würzner, der die Leistungen des Kunsthistorikers rühmte und vor allem dessen Jahrzehnte währendes Engagement für die einstige Altstadtsanierung hervorhob. Axel Michaelis von der Heidelberger Akademie der Wissenschaften überbrachte Grußworte des Rektorats, und wer bisher den Nachfolger auf Riedls Lehrstuhl noch nicht persönlich kannte, lernte ihn jetzt in Henry Keazor kennen.

Nachdem Julia Philippi die aufmerksamen Zuhörer im Namen des Kunstvereins begrüßt hatte, reflektierte der Berliner Kunsthistoriker Hans Belting (Jahrgang 1935) in seinem Beitrag jene zehn Jahre, in denen er von 1968 an viel mit Riedl zusammen war. Er erwähnte auch Kollegen wie Löwith, Gadamer oder Sühnel, die vielen damaligen Studierenden der Philosophie oder Anglistik noch gut im Gedächtnis sind und bezeichnete seine Heidelberger Jahre mit Riedl als "goldene Zeit", während Wolfgang Loseries aus Florenz auch an Anselm Riedls Forschungen zur italienischen Kunstgeschichte erinnerte, besonders an dessen Handbuch "Die Kirchen von Siena".

Nach der Mittagspause wurde das Programm fortgesetzt mit Michael Braums Vortrag über Riedls Engagement für die Stadt Heidelberg, während Carla von Solodkoff die "Relevanz großer und kleiner Baustellen" hervorhob. Die junge BA-Absolventin hatte Texte aus Riedl Nachlass ausgewertet und forderte damit zur Spurensuche auf. Wer nach so vielen Informationen noch fit genug war, hatte Gelegenheit, abends am Empfang im Kunstverein teilzunehmen, um dort weitere Anregungen über Riedl zu empfangen.

Er konnte zum Beispiel Peter Anselm Riedl anhand audiovisueller Dokumente und einiger ausgewählter Texte - sie wurden von Schauspieler Andreas Seifert gelesen - als Autor kennenlernen und in der folgenden Gesprächsrunde auch etwas über den Kunsthistoriker als akademischen Lehrer erfahren.

Zu den bei dieser Veranstaltung - sie wurde von Stefan Hohenadl moderiert - anwesenden Riedl-Schülern und Weggefährten zählten Bettina Brand-Claussen, Clapeko van der Heide, Hans Gercke, Hannelore Paflik-Huber, Robert Schad sowie Christoph Zuschlag.