Von Klaus Roß

Wiesloch. Doppelter Besetzungswechsel im kammermusikalischen Königsgenre: Diese große Herausforderung hat das renommierte polnische Meccore String Quartet ausweislich seines aktuellen Auftritts beim dritten Saisonkonzert der Kunstfreunde Wiesloch ohne jeden Qualitätsverlust gemeistert. Hilfreich war insofern fraglos, dass mit der zweiten Geigerin Aleksandra Bryla ein Gründungsmitglied nach jahrelanger Familienpause ins Ensemble zurückgekehrt ist.

Zusammen mit dem hochkarätigen jungen Cello-Neuzugang Tomasz Daroch sowie den beiden Gründern Wojciech Koprowski (1. Violine) und Michal Bryla (Viola) machte sie schon aus Haydns D-Dur-Quartett op. 20/4 ein von virtuosem Esprit ("Presto e scherzando"-Finale) und poetischer Leuchtkraft (Variationen-Adagio) gleichermaßen erfülltes Klangjuwel. Selbst dem berühmten "Menuetto alla zingarese" fehlte es bei aller Würze nie an sonorer Eleganz.

Der sinnlich-farbensatten Ausdruckskunst ihres stilistisch faszinierend vielschichtigen Landsmannes Karol Szymanowski zeigten sich die Gäste danach in dessen zweitem Streichquartett op. 56 (1927) schier magisch präzise auf der Spur. Vom melodiös beflügelten Kopfsatz über das tänzerisch und kapriziös schillernde Scherzo-Intermezzo bis hin zum kontrastfreudig verdichteten "Lento"-Finale blieben hier absolut keine Wünsche offen.

Szymanowskis Bezüge zur heimischen Folklore wie zur musikalischen Moderne à la Strawinsky oder Bartók ließ das Ensemble so delikat aufscheinen, dass der feine individuelle Ton dieses Pioniers der polnischen Musik des 20. Jahrhunderts umso stärker hervortreten konnte.

Eine neue Referenzadresse dürften die makellos harmonierenden "Meccores" erst recht mit ihrer bald komplettierten Gesamtaufnahme der Tschaikowsky-Quartette werden. Schöner jedenfalls als diesmal in Wiesloch war der 1871 entstandene D-Dur-Erstling op. 11 des in Sachen Kammermusik notorisch unterschätzten russischen Meisters wohl kaum je zu hören. Dafür mochten vor allem das berückend innig ausgesungene Andante-Herzstück und der unwiderstehlich brillant entfesselte Finalsatz stehen. So nobel, kitschfrei und unsentimental wie beim Meccore String Quartet kann und muss Tschaikowsky klingen.

Mit dem wenige Tage zuvor uraufgeführten NDR-Auftragswerk "Hommage à Szymanowski" des Hamburger Komponisten Thomas Böttger (*1957) hielten die vom Publikum im Wieslocher Palatin gefeierten Polen auch noch eine besonders originelle Zugabe parat.