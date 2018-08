Von Heribert Vogt

Heppenheim. Satter Country-Sound trifft rustikales Heppenheim - und das passt: Der voll besetzte, ländlich-derbe Kurmainzer Amts-hof bei den Festspielen wird von der "Johnny Cash Show" gerockt. Spätestens beim Superhit "Ring of Fire" von 1963 sind alle Feuer und Flamme. So erreicht der Weltruhm der US-Musiklegende Cash (1932-2003) noch heute die Bergstraße. Zu verdanken ist der Kulttransfer der erfolgreichen Dresdner Revival-Band "The Cashbags", die seit zehn Jahren durch Europa tourt. Sie sorgte mehr als zwei Stunden lang fast nonstop für Beste-Laune-Stimmung mit Songs, in denen ein anderes - sehnsuchtsvolleres und schöneres - Amerika aufscheint, als es nun in den Medien anzutreffen ist.

Man setzt jetzt im 45. Heppenheimer Festspieljahr stark auf Musik: Vor Johnny Cash gab es bereits einen Abba-Abend, und es folgen noch die Beatles, Frank Sinatra und Hildegard Knef. Am ausverkauften Cash-Abend ging diese Rechnung auf. Das Publikum bestand zwar überwiegend aus älteren Semestern, aber diese kommen auch in die Schauspielaufführungen, sodass Musik-Acts dafür eine Magnetwirkung entwickeln können. Wer den mitreißenden Johnny Cash-Abend erlebt hat, kommt vielleicht auch zu anderen Veranstaltungen in den Kurmainzer Amtshof - schon dieser historische Name wartet darauf, packend ins Heute geholt zu werden.

Das gelang jetzt den 2008 gegründeten Cashbags hervorragend. Auch die Akustik des Amtshofs erfüllte die Bedingungen dafür, dass immer neue Rhythmuswellen mit tiefen Bässen voll und klar durch den Raum, auch über das Publikum auf dem Rang, hinweg rollten. Der Löwenanteil daran kommt dem Bandgründer und US-Amerikaner Robert Tyson zu. Der 1969 in Florida geborene Sänger und Gitarrist entpuppte sich selbst an diesem heißesten Tag des Jahres als echte Rampensau - er griff eben einige Male zum Handtuch.

Aber seiner Performance als Johnny Cash tat das keinen Abbruch. So entspannt wie stilsicher führte er durch das Programm und sang die meisten Titel. Seine Stimme scheint einen Tick höher zu liegen als das Original, aber sie klingt schön metallisch und variantenreich. Fast gesprochene Texte kommen ebenso gut über die Rampe wie fetter Nashville-Sound. Das Publikum hing an seinen Lippen und ging bestens mit - immer wieder brandete Applaus auf.

Geboten wurde ein breites Spektrum an Hits aus dem Musikschaffen des kultigen "Man in Black" Cash, der zu den erfolgreichsten Künstlern aller Zeiten zählt. Die Songs stammten aus der Zeit von den frühen Singles über die Glanzzeit in den 1960er Jahren und die Wiedergeburt in den Neunzigern bis zum letzten Album zu Beginn des neuen Jahrtausends.

Beherrschend war der Country-Gitarrenklang. Hier leistete Stephan Ckoehler (E-Gitarre und Gesang) ganz stoisch Außerordentliches. Ihm zur Seite stand Gitarrist Brenny Brenner, während Tobias Fuchs das Schlagzeug traktierte. Diese drei bildeten Cashs Band "The Tennessee Three", während Valeska Kunath als Star-Gattin June Carter Cash mit Stimme wie Körpereinsatz überzeugte.

Der Siedepunkt der Begeisterung wurde neben "Ring of Fire" mit Hits wie "I Walk The Line" oder dem Top-Western-Klassiker "Ghost Riders in the Sky" erreicht. Mal kamen die Song-Rhythmen im hitzigen Galopp daher, dann wieder im relaxten Traben. In Songs wie "Home of the Blues", "Wide Open Road", "Peace in the Valley", "Ride This Train "The Wall" oder "I Got Stripes" ziehen sowohl phantastische Amerika-Panoramen als auch Cashs gebrochene Gestalten und Outlaws am inneren Auge vorbei. Dieses spannungsvolle Amerika hat es gar nicht nötig, sich als "first" nach vorn zu drängeln, denn es ist ohnehin einzigartig.