Von Christopher Menges

Heidelberg/Ludwigshafen/Weinheim. Es ist neu. Es ist Bewegung. Fluid. Flux! Ein neuer Verein mit Künstlern aus der Region. Tanz, Performance. Alles im Fluss. Aber niemals im gleichen. Sieben Tage lang, vom 24. bis zum 30. Januar, wird der Zwinger des Heidelberger Theaters zum Ort der tänzerischen Begegnung und Bewegung, an dem man zusehen, die Juwelen klimpern lassen, auf den Rängen mitwippen oder mittanzen kann.

Nach Solo "Fantastico" vor zwei Jahren und dem "Sonnendeck" bei den Schlossfestspielen, bringen Heidelberger Theater und Orchester ihr drittes Projekt mit Tänzern, Künstlern, Sängern und Musikern der freien Szene auf die Bühne. Starke Kunst, starke Kultur.

Holger Schultze, Intendant des Theaters, sagt über die Kooperation: "Allen Kulturschaffenden hat die Pandemie schwer zugesetzt, vor allem der so genannten freien Szene. Viele Auftrittsmöglichkeiten und Räumlichkeiten sind durch die Pandemie weggefallen. Mit dem Festival setzen wir erneut ein Zeichen." Die freie Tanzszene im Rhein-Neckar-Raum ist laut Schultz "stark". Das Theater stellt Räume, Bühne, Infrastruktur: "Gemeinsam wollen wir zeigen, dass wir nur zusammen durch diese Zeit kommen und dass ein Miteinander zwischen institutionellen Einrichtungen und freier Szene ein großer Gewinn für alle ist."

Zupackend, bunt, bewegend wird es eine Woche lang beim Flux-Festival in Heidelberg. Foto: Peter Gutsche

Ein Gewinn wird es mit neuen Choreografien mit hoher Wahrscheinlichkeit sein: Mit "Show Business" von Catherine Guerin startet das Festival. Ein Abend in zwei Teilen, Text und Musik, "Home Office" zeigt eine spielerische Annäherung an den Ort, an dem das Leben – zumindest aus Sicht von Bürokraten – beginnt: beim Erstellen eines Antragsformulars. Der zweite Teil, "S.O.S.", spürt der Erzählkunst des Tanzes nach.

Weiter geht es in der Woche mit der futuristischen "Generation Ditto" von Lorenzo Ponteprimo, "Impact" von Edan Gorlicki, das die körperliche Reaktion auf Katastrophen in Szene setzt, freien, aber nur scheinbar zusammenhanglosen Choreografien von Julie Pécard, Amelia Eisen und Renan Martins.

Let’s Tango: Am Donnerstag, 28. Januar, im Workshop mit Christina Liakopoyloy, Abends stehen "War Games" an. Der Abend dreht sich um Körper im Krieg und lebende Waffen, um Traumata und die Nähe zwischen Opfern und Tätern.

Tags drauf geben fünf Choreografinnen und Choreografen in kurzen Stücken Einblicke in aktuelle Entwicklungen der freien Szene. Danach geht es ums Tanzen im Alltag: Sarah Herr hat mit "Looping Loop" ein Abenteuer der alltäglichen Dinge geschaffen, in dem drei Tänzerinnen auf lebendige Zahnbürsten und kleine Pulli-Monster treffen – für große und kleine Tanzbegeisterte (oder solche, die es werden wollen und könnten) ab fünf Jahren. Tanz den Bürstentango!

Zum Abschluss spielt Jonas Frey mit anderen in "One of Us & Signature Snippets" mit Erwartungshaltungen an urbanen Tanz – Bewegungen, zerlegt in Einzelteile. .

Ganz groß experimentell wird es beim Merce Cunningham Centennial im Pfalzbau-Theater in Ludwigshafen. Cunningham gehörte zur amerikanischen Tanzavantgarde. Als Talent gerühmt, als Außenseiter, der sein Talent vergeude, geschmäht.

Doch in seinem expressionistischen Bewegungsdrang verkörperte er eigentlich genau den amerikanischen Geist. In New York nahm er sich seine Freiheit und erfand ein "revolutionäres Bewegungsvokabular", wie es die Pfalzbaubühnen beschreiben. Ein Spiegel seiner Zeit, mit Einflüssen vieler anderer, in Ludwigshafen aufgeführt vom Ballet de Lorraine– samt Bühnenbildidee Andy Warhol: Cunningham benutzte Warhols "Silver "Clouds" als Kulisse – vor einer Reihe von mit Helium gefüllten Silberfolien-Kissen schweben drei Tänzer doppelt.

Wer es lieber klassisch mag: Auch in Weinheim wird getanzt. Bei der Operetten-Gala mit Wiener Schmäh (siehe Titelblatt). Die Operettenbühne Wien bringt Walzermelodien von Johann Strauß bis Franz Lehár in einer Gala auf die Bühne. Mit Orchester, Walzerduetten und natürlich "An der schönen blauen Donau", dem Stück, von dem André Rieu sagt, es sei das, das er weltweit am häufigsten gespielt habe, Und überall wird dazu getanzt.

Info: Heidelberg, Montag, 24., bis Sonntag, 30. Januar, Zwinger 1. Karten für 21,90 Euro bei RNZ-Ticket Ludwigshafen, Freitag, 21., und Samstag, 22. Januar, 19.30 Uhr, Theater im Pfalzbau. Karten von 26 bis 47 Euro unter Telefon 0 621 / 504 25 58. Weinheim, Dienstag, 18. Januar, 20 Uhr, Stadthalle. Karten von 28 bis 32 Euro bei RNZ-Ticket.