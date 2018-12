Blut in der Dusche, da war doch was? Aber Hitchcocks "Psycho" wird nicht im Zwinger 1 des Heidelberger Theaters gespielt, dafür gibt’s George Taboris Hitler-Farce "Mein Kampf" mit Raphael Gehrmann (links) als Diktator in spe und Hans Fleischmann in der Rolle des hilfreichen Juden Schlomo Herzl. Foto: Sebastian Bühler

Von Volker Oesterreich

Heidelberg. Im Unterleib, da leidet er an Verstopfung, im Oberstüb’l nicht etwa an Verkopfung, sondern am fortgeschrittenen Rumpelstilzchen-Syndrom. Adolf Hitler ist im Jahre 1910, in dem George Taboris Farce "Mein Kampf" spielt, ein arger Wüterich. Eigentlich ist dem mittellosen Kunstmaler, der nicht einmal einen Studienplatz an der Wiener Akademie bekommt, nicht mehr zu helfen. Aber in Frau Merschmeyers Männerwohnheim findet der heruntergekommene Kerl aus Braunau am Inn dann doch noch Asyl - und in Gestalt des jüdischen Kraftkerls Schlomo Herzl sogar einen Freund.

Eine irre Ausgangssituation. Und ähnlich irre, urkomisch und vieldeutig geht’s weiter in dem 1987 am Wiener Akademietheater uraufgeführten Stück, in dem das Multitalent Tabori damals sogar selbst mitgespielt hat. Als Einspringer für einen erkrankten Darsteller. Ein Sensationserfolg.

Ähnlich sensationell empfand das Heidelberger Publikum das 2004 gezeigte Gastspiel mit Taboris Lessing-Inszenierung "Die Juden". Auch in dieser am Berliner Ensemble entstandenen Produktion spielte der Altmeister selbst mit. Nach Heidelberg konnte der zwei Jahre später gestorbene Schriftsteller, Regisseur und Schauspieler aber nicht mehr kommen - aus gesundheitlichen Gründen. Sein leerer Sessel machte dennoch Eindruck auf der Bühne. Vor dem Gastspiel gab Tabori der RNZ aber noch ein Telefon-Interview, das aufgrund seiner starken Schwerhörigkeit recht kompliziert verlief. Doch seine Frau, die Schauspielerin Ursula Höpfner, fungierte als geschickte Vermittlerin. Solche Momente vergisst man nicht.

Rasch vergessen möchte man nun aber, was Nick Hartnagel als Inszenator im Zwinger 1 des Heidelberger Theaters aus Taboris "Mein Kampf" gemacht hat. Der Abend verdiente eher den Titel "Sein Krampf", denn hier wird total epigonal versucht, den Regie-Zampanos des Action-Theaters und der Dekonstruktion hinterherzuhampeln. Das Stück ist kraftvoll genug, es verträgt keine Regiekraftmeierei. Doch halt, ein bisschen Nachsicht ist geboten. Es gibt einige Momente, die das Publikum berühren, die nachdenklich stimmen und dem Wortwitz Taboris gerecht werden.

So erscheint zum Beispiel gleich der Beginn äußerst wirkungsstark. Da übermalt Hans Fleischmann in der Rolle des jüdischen Hitler-Freundes Schlomo Herzl - sein Name erinnert bewusst an den Zionisten Theodor Herzl - wie ein wütender Jackson Pollock eine Zeichnung, auf der man sofort die Bahngleise und das Tor-Gebäude des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau erkennt. Dort hat Tabori viele seiner Verwandten verloren. Die Ermordung der Juden durch die Nationalsozialisten, das war sein ganz großes literarisches Lebensthema, dem er sich mit entlarvendem Witz widmete. Er konnte das, er durfte das, er musste das.

Gelungen auch das Tableau vivant am Ende, wenn ein verblödeter Neonazitrupp in Brecht-Manier die weiter schwelende Gefahr des Nationalsozialismus bildkräftig verdeutlicht: "Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch." Da agiert das Ensemble, als käme es geradewegs aus einer RTL II-Doku über die extremste gesellschaftliche Randgruppe.

Raphael Gehrmann spielt das Hitler-Rumpelstilzchen, indem er dem Tabori-Zitat "Gelehrte Toren sind die schlimmsten Toren" gerecht zu werden versucht. Lisa Förster muss als Schlomo-/Hitler-Geliebte Gretchen eine schlimme Travestie-Nummer im scheußlichen Outfit (Ausstattung: Tine Becker) spielen. Die Arme! Als Frau Tod hat sie’s besser, trotz der Parkplatzprobleme der Sensenfrau. Sie sorgt für die bittere Pointe, dass Hitler ihr künftig als Massenmörder die Arbeit abnehmen werde.

Hans Fleischmann ist als Schlomo der Motor des Bühnengeschehens, während Andreas Seifert in der Doppelrolle als Koch Lobkowitz und Verkünder himmlischer Gebote mit scharf gewürzten Sentenzen blitzen darf. Wie gesagt: Es gibt einige gute Momente, aber für einen guten Abend reicht’s einfach nicht.