Von Matthias Roth

Heidelberg. Eine blutige 6, gemalt auf ein Stück Plastikfolie? Was hat das zu bedeuten? Selten so ratlos gewesen zum Beginn der Pause, wie auch das Gros des Publikums. Doch man soll einen Theaterabend nicht vor dem Ende verurteilen oder loben.

Verdis "Rigoletto" ist kein Unterhaltungsstück für Musikgourmets. Schon Victor Hugo entfachte Skandal mit seinem Bühnenwerk, das Giuseppe Verdi als Grundlage nahm (nicht ohne es gründlich zu verändern, um so durch die Zensur zu kommen). In Heidelberg, wo man jetzt mit diesem Stoff die Opernspielzeit eröffnete und zwei Frauen die szenische Interpretation übernahmen, stieß man bei der Premiere nicht nur auf Gegenliebe.

Doch wer bis zum Ende durchhielt, war doch gerührt, gefesselt, schockiert zwar, aber heilsam erschrocken. Denn die Abgründe, die schon Hugo und Verdi schildern, sind ja heute noch viel tiefer, als sie im 19. Jahrhundert vorstellbar waren.

Alexandra Szemerédy und Magdolna Parditka setzten zuerst durch das Bühnenbild in Staunen: Der Hof des Herzogs von Mantua ist ein weiß gekacheltes Schlachthaus, dessen bessere Zeiten längst vorüber sind. Dreck und Schimmel kriechen die Wände hoch, und ein mulmiges Gefühl bemächtigt sich auch des Zuschauers.

In dieser muffigen Partyzone wird der Männergesellschaft des Hofs aus einem der seitlichen Kühlfächer ein besonderes Mahl serviert: eine nackte Dame, umhüllt von saftigen Früchten. Auch später gibt es an der Tafel nur Obst und Gemüse, doch zum Ausgleich für diese vegane Kost muss lebendiges, weibliches Frischfleisch her: Rigolettos Tochter Gilda ist nur eines der Opfer, die in einem Keller des Grauens am Tropf hängen und mit Drogen versorgt werden, um gefügig zu bleiben.

Da kommen viele Assoziationen auf, vom Fall Kampusch bis zur metoo-Debatte: Die Gegenwart scheint voll von solchen Extremfällen und diese perfide Gesellschaft am Fürstenhof unser Alltag. Szemerédy/Parditka zumindest bauen diesen Gedanken konsequent aus und beziehen sich dabei auf ein Buch der Philosophin Carol J. Adams, die den Fleischverzehr und die "Objektifizierung der Frau" miteinander in Verbindung bringt.

Rigoletto als Koch tischt diesen rauen Hofgesellen in Lack und Leder manche Delikatesse auf. James Homann gibt ihm ein starkes, wenn auch larmoyantes sängerisches Profil und dreht im herrlichen Quartett "Bella figlia dell’amore" unablässig den Fleischwolf. Auch wenn die ausschließliche Opfer-Sicht auf Gilda ein bisschen einseitig sein mag, sie ändert wenig an der Überzeugungskraft der Grundthese: Rigolettos Tochter zwischen Freiheit und Verhängnis, zwischen Liebe und Selbstzerstörung, hat keine echte Wahl.

Die Regisseurinnen inszenierten höchst genau nach der Musik. Das ist heute nicht selbstverständlich, dass Regisseure auch Noten lesen können. Nach der Pause werden die szenischen Abläufe minimalistischer und erscheinen wie durch einen Drogennebel: Das gibt der Musik zusätzlichen Raum, die durch Überaktionismus in den ersten beiden Akten gelegentlich an die Seite gedrängt wurde. Die Stimmen allerdings, die auf der Bühne agieren, behielten die Fäden immer in der Hand.

Allen voran zeigte die neue Sopranistin am Haus, die aus Wales stammende Carly Owen, als Gilda ein vokales Rollenporträt der Extraklasse. Leichte, sichere Höhen und eine ausdrucksstarke Mittellage machen diese Sängerin zum Zentrum der Aufführung. Als geringes Handicap empfand man nur ihre ständigen Körperbewegungen im Rhythmus der Musik, die nicht zur Szene passten.

Der neue Tenor, Nenad Cica aus Serbien, sang den Herzog mit stattlicher Stimme und viel Charisma, aber in der Höhe wurde er doch etwas dünn und hauchig. Nichtsdestoweniger ist dieser Sänger mit seiner starken Bühnenpräsenz ein Gewinn, der sich blendend in das Ensemble einfügt, dem Wilfried Staber als Sparafucile mit dem Hackebeilchen und Shahar Lavi als selbstbewusste Maddalena weitere Glanzlicher aufsetzten. Nicht zuletzt hatte auch der Chor (Einstudierung: Ines Kaun) fulminante Momente.

Generalmusikdirektor Elias Grandy setzte bei seiner musikalischen Leitung auf heftige Gefühle. Bisweilen schien die Klangbalance bläserlastig, und die Pauke donnerte ordentlich im Gewitter-Terzett des letzten Akts.

Offensichtlich bevorzugt Grandy keinen staubtrockenen, sondern eher einen deftigen Verdi-Klang und geht dabei auch Risiken ein, etwa das, dass die Sänger gegen das Orchester kämpfen müssen. Doch Verdi ist immer eine Grenzerfahrung für alle beteiligten, selbst das Publikum: Das Philharmonische Orchester Heidelberg, das Ensemble, der Chor und der Dirigent wurden daher einhellig gefeiert.

Info: Nächste Aufführungen am 28. und 30. September. Kartentelefon: 06221/5820000.