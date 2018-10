Von Anica Edinger

Heidelberg. Sonntagabend, 19 Uhr: Das Theater ist voller junger Leute. Sie tragen Jeans, Sneakers und T-Shirt. Manchen haben Schildmützen auf, andere Dreadlocks in den Haaren. Es ist schon ein ungewöhnliches Bild an diesem Abend - vor allem, weil eine Oper auf dem Spielplan steht. Doch das ist natürlich nicht die ganze Wahrheit.

Denn Gaetano Donizettis "Don Pasquale" ist dieses Mal nicht unbedingt die Hauptattraktion. Vielmehr sind diese vielen jungen Leute wegen des Hip-Hop-Duos "257ers" gekommen, die im Rahmen des BigFM-Kulturschockers die Oper "crashen" sollen.

Schon zum zweiten Mal fand dieses Projekt jetzt im Heidelberger Theater statt. Und man muss sagen: Das Konzept geht auf. Jedenfalls, was die Durchmischung des Publikums angeht. Jung trifft dabei auf Alt, das klassische Opernpublikum auf die jungen Konzertgänger dieser Tage, die mit Oper oftmals zum letzten Mal in der Schule in Berührung gekommen sind. "Wenn wir nur ein paar von den Jungen für die Oper gewinnen konnten, ist das schon ein Erfolg", meinte auch Wilfried Staber, der einen großartigen Pasquale sang, im Nachhinein.

Und dennoch: Ein bisschen betreten wirken einige im Marguerre-Saal, als das Hip-Hop-Duo - das sind die Rapper Daniel Schneider und Michael Rohleder aus Essen - zum ersten Mal die Mikrofone ansetzt. Es wird zwar zu Beginn kräftig applaudiert, es gibt auch "Wuhhh"-Rufe. Doch viele Mienen bleiben versteinert. Die Jugendlichen scheinen leicht irritiert: Eigentlich wollen sie aufstehen, schreien, mitsingen, tanzen.

Doch so richtig geht das nicht in diesem Theatersaal. Zum einen, weil es schlicht zu eng ist. Zum anderen, weil es dann doch nicht richtig ins Ambiente passt. "Ich fand es jetzt komisch, sitzen zu bleiben", bestätigt später die 20-jährige Julie aus Eschelbronn, die das Duo nicht zum ersten Mal live sieht.

Vielleicht braucht dieses Format einfach noch einige Anläufe. Vielleicht wäre auch eine Ansage zu Beginn hilfreich, dass mitfeiern erlaubt ist. Vielleicht braucht es aber schlicht auch mitreißendere Gäste, deren Zeilen nicht nur beim jungen Publikum ankommen. Auch eine irgendwie geartete inhaltliche Vernetzung von Rap und Oper wäre wünschenswert gewesen.

Doch tatsächlich ist das denkbar schwierig bei Titeln, die Namen tragen wie "Holz" oder in deren Texten es heißt: "Holland ist die geilste Stadt der Welt" - zwei der bekanntesten Songs der "257er", die zwar Spaß machen, denen es aber trotzdem an Tiefsinn mangelt.

Da hat Rapper Aligatoah, der vor zwei Jahren beim "Kulturschocker" Mozarts "Le Nozze di Figaro" crashte, schon besseren Stoff geliefert. Stoff, der nicht nur Humor hat, sondern auch berühren kann. Die "257ers" dagegen sind auf Party-Musik spezialisiert. Sinn ist da nicht zwingend erforderlich. Zum Feiern soll die Musik sein - und das ist sie auch.

Auf der Bühne jedenfalls herrschte Partystimmung - nicht nur Wilfried Staber hatte sichtlich Spaß, wie er später erklärte. Das ganze Ensemble auf der Bühne amüsierte sich augenscheinlich bestens. Es wurde wild getanzt - und teilweise sogar mitgesungen. Da kam bei dem einen oder anderen Jugendlichen gerade zum Schluss sicher ein wenig Neid auf. Denn dafür waren sie eigentlich auch gekommen.