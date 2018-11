Andrea Berntzen als Kaja in der Hauptrolle von "Utøya 22. Juli". Foto: Weltkino-Verleih

Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. Warum dreht ein Regisseur einen Film über das Terror-Massaker vom 22. Juli 2011 auf der norwegischen Insel Utøya, bei dem ein rechtsextremistischer Täter 69 überwiegend junge Menschen kaltblütig ermordete und viele weitere Verletzte? In einer kurzen Erklärung vor seinem kontrovers diskutierten Film "Utøya 22. Juli" sagt Erik Poppe, er habe die Perspektive der Opfer zeigen wollen und hoffe, dass die Zuschauer bereit seien, sich darauf einzulassen.

Tatsächlich vermittelt sein schwer auszuhaltender Film in einer einzigen langen Einstellung von über 70 Minuten Dauer diese Subjektivität und Nähe, aus der sehr direkt Panik und Angst, nacktes Entsetzen, Hilflosigkeit und Ungewissheit sprechen. Und er folgt dafür der fiktiven Heldin Kaja (Andrea Berntzen) und ihrem tragischen Schicksal. Inmitten von Chaos und Schutzlosigkeit verkörpert sie die Werte der Menschlichkeit.

Alles beginnt mit einer wuchtigen Detonation im Regierungsviertel von Oslo, deren Zerstörungskraft von verschiedenen Überwachungskameras aufgezeichnet wurde, was Poppe als Material für seinen Film verwendet. Knapp zwei Stunden später, die schreckliche Nachricht zirkuliert mittlerweile unter den Jugendlichen eines Zeltlagers auf der 30 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt gelegenen Insel, hat Kaja einen banalen Streit mit ihrer jüngeren Schwester Emilie (Ellie Rhiannon Müller Osborne).

Als dann die ersten Schüsse fallen, Schreie zu hören sind und Jugendliche in Panik flüchten, wird aus der anfänglichen Irritation schockiertes Entsetzen. Je mehr sich die Zeichen des blutigen Ernstes verdichten, desto hilf- und auswegloser sehen sich die Jugendlichen dem anonymen Gewalttäter ausgesetzt. Konsequent spart Poppe diesen weitgehend aus, folgt stattdessen Fluchtbewegungen und Spekulationen. Dadurch erscheint die tödliche Bedrohung ebenso abstrakt wie konkret. Der Terror kommt von der Tonspur und ist zugleich in seinen schrecklichen Wirkungen in jedem Augenblick sichtbar.

Alle Bewegungen und Mitteilungsversuche werden von der Angst diktiert. Und von einem natürlichen Selbsterhaltungstrieb, dem auch Kaja zunächst folgt. In Sorge um ihre Schwester beginnt sie, nach dieser zu suchen und begibt sich in noch größere Gefahr. Ihr Weg, dem die Kamera permanent folgt, wird zu einem Weg des Mitleidens und der Anteilnahme.

Kaja, die vergeblich nach Emilie sucht, hilft einem kleinen Jungen, begleitet eine schwer verletzte Sterbende und trifft noch einmal Magnus (Aleksander Holmen), jenen Jungen vom Anfang, mit dem sie unter anderen Umständen vielleicht eine Liebesgeschichte erlebt hätte. Die Dramatisierung des realen und zugleich Unvorstellbaren eröffnet dem Zuschauer einen Raum für Identifikationen, schmerzliche Begegnungen und Anteilnahme.

Info: Heidelberg, Karlstorkino, OmU, Donnerstag, 19 Uhr.