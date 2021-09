Von Peter Wiest

Heidelberg. Auch wenn es große Worte sein mögen: Sie treffen nun mal den Punkt. Ja: Es waren Völker verbindende Konzerte. Und das im besten Sinne und am meisten natürlich auch in musikalischer Hinsicht. Zwei ungewöhnliche Abende mit ungewöhnlicher Musik und ebensolchen Musikern aus Syrien, Kuba, Rumänien, Brasilien und Deutschland: Zustande kamen sie durch eine ebenfalls nicht alltägliche Kooperation zwischen den Heidelberger Vereinen KulturTandem International und Freunde Arabischer Kunst und Kultur, dem Enjoy Jazz Festival, dem Karlstorbahnhof - und nicht zuletzt unter Förderung des baden-württembergischen Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur im Rahmen des Programms "Kunst Trotz Abstand". Das Motto bei spätsommerlich angenehmen Temperaturen auf der Sommerbühne des Karlstorbahnhofs war denn auch gleichzeitig Programm: "Die Karawane. Eine musikalische Reise um die Welt".

Mit am deutlichsten offenbarte sich dies gleich bei der ersten Gruppe, die mitreißende Fusion-Musik der bisher weitgehend ungehörten Art präsentierte. Fit-yan Band nennt sich das Ensemble nach seinem Leader Mohamad Fityan, der das unscheinbare Instrument Nay spielt, eine Bambusflöte, der sich ebenso harmonische wie schräge Töne entlocken lassen. Gemeinsam mit dem Blues- und Jazz-angehauchten Gitarristen Jörg Teichert, dem ab und an ebenfalls virtuos im Vordergrund stehenden Bassisten Jonathan Sell und dem soliden Gast-Schlagzeuger Dominik Fürstberger schafft Fityan eine eigene musikalische Verbindung zwischen den Kulturen des Orients und Okzidents: Eine Kombination aus teilweise richtig knalliger und fetziger Rock-Musik und den fast schon klassischen arabisch-jazzigen Klängen, wie man sie aus der orientalischen Musikwelt kennt. Das passt nicht nur gut zusammen, sondern macht sogar fast schon die Tür auf für ein neues Genre.

Ganz andere, aber nicht weniger reizvolle Klänge dann vom kubanischen Tenorsaxofonisten Carlos Miyares und seinem "Cuban Quartet", die bereits 2019 einen Enjoy Jazz-Auftritt im Karlstorbahnhof hatten. An ihrem Spiel haben sie seither kaum etwas verändert – warum sollten sie auch? Brasilianisch/kubanisch geprägter Free Jazz in all seinen bekannten Variationen, teilweise sehr konventionell, dann aber auch immer wieder mal total anders: Wie bereits bei der Band zuvor wieder vier absolute Virtuosen, die sich gegenseitig in ihren Soli übertreffen und immer wieder Szenen-Applaus einfahren für ellenlang-abenteuerliche Ausflüge auf dem Piano, Percussions-Orgien auf dem Schlagzeug und auch solistische Gratwanderungen auf dem Kontrabass. Im Vordergrund dabei letztlich dann doch stets Myares’ Saxofon, das er abwechselnd wild und feurig und dann wieder melodisch-melancholisch einsetzt und dem er neben schrägen auch wunderschöne harmonische Passagen entlockt: Vielseitiger Jazz vom Feinsten.

Begeisterung dann auch beim zweiten "Karawanen-Abend", an dem das "Triooo Maravilha +1" die Leichtigkeit und gleichzeitig die Energie brasilianischer Musik passend zum herrlichen Spätsommerabend auf die Bühne brachte. Samba stand dabei im Mittelpunkt, wenn die Musiker auch internationale Hits auf ihre Art neu interpretierten.

Noch einmal ganz andere Klänge schließlich beim Auftritt des Teodora Enache-Brody Quartets aus Rumänien, das seine neue Produktion "Departure Door" vorstellte: Ein Konzept-Album, in dem die rumänische Sängerin Teodora klassische Musik mit Jazz und Folklore verbindet, mit eigenen Kompositionen, aber auch Stücken von George Enescu und Béla Bartók sowie Liedern aus der rumänischen und indischen Folklore.

Musiker sind auch Botschafter der Menschen in den Ländern, aus denen sie kommen: Nadja Al-Madani von den Freunden Arabischer Kunst und Kultur hatte es vor dem Eröffnungskonzert der "Karawane" deutlich gesagt.