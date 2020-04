Von Matthias Roth

Heidelberg. Am gestrigen Freitag sollte der diesjährige Heidelberger Frühling nach rund vier Wochen enden, mit einem Konzert der Mezzosopranistin Magdalena Kožená und einem Cole-Porter-Programm - es kam alles anders. Die Corona-Pandemie verhinderte das Musikfestival – wie viele andere – komplett. Immerhin gelang es, innerhalb kürzester Zeit 26 Beiträge als Live-Streams oder andere digitale Angebote im Internet zu präsentieren, womit insgesamt mehr als 250.000 Menschen in aller Welt erreicht wurden.

Für Intendant Thorsten Schmidt war dies eine Überraschung: "Die überwältigende Bereitschaft der Künstlerinnen und Künstler, sich einzubringen, war nicht selbstverständlich, vor allem, wenn einem gerade ein Konzert abgesagt worden ist. Und die enorme Reichweite dieser Beiträge war auch eine großartige Belohnung für das ’Frühlings’-Team, das mit unglaublichem Engagement dieses virtuelle Festival aus dem Nichts gezaubert hat", sagt er im Gespräch.

Die Chancen des Internets

Rückblickend gibt es vielleicht sogar zukunftsweisende Aspekte dieses ersten digitalen "Frühlings" in der Geschichte des Musikfestivals: "Wir mussten lernen, dass man digital doch sehr viele Menschen erreichen kann. Das hätte in dieser Größenordnung niemand erwartet. Vielleicht muss man dazu übergehen, das analoge Angebot künftig mit dem Digitalen enger zu verknüpfen." Wie könnte das aber aussehen? Sollen Konzert einfach im Internet übertragen werden? "Man sollte nicht nur das analoge Ereignis digital spiegeln, sondern muss die digitale Komponente als dramaturgisch-programmplanerischen Aspekt des Angebots betrachten", so Schmidt. "Wir werden diesen Fragestellungen schon im nächsten Jahr ein viel stärkeres Gewicht zu geben müssen." Wie das konkret aussehen könnte, liegt allerdings noch im Dunkeln. Auch ist unklar, ob die vielen Stream-Verfolger tatsächlich am Ball blieben: "Man kann nicht sagen, ob der User etwa bei Igor Levits Schostakowitsch-Solo wirklich über die ganzen drei Stunden online war, oder ob er nicht zwischendurch ein Essen gekocht hat!" Thorsten Schmidt sieht dennoch eine Chance, auf diesem Weg viele zu erreichen, die nicht live vor Ort sein können.

Aber er hält fest: "Das Live-Erlebnis ist ein Gemeinschaftserlebnis. Schon die Konzentration des Publikums beim Live-Konzert lässt sich digital nicht erzeugen." Die Reaktion des Künstlers darauf erstrecht nicht. "Aber", so Schmidt weiter, "man war beim Stream auch viel näher beim Künstler, schaute ihm wirklich auf die Finger beim Spielen. Das hat eine eigene Qualität." Man wird und muss sich künftig also mehr um die Möglichkeiten des Internets als Ergänzung zum Konzert kümmern, "auch wenn der Vergleich zwischen dem, was wir im Saal erleben und dem digitalen Angebot hinkt: Ich persönlich möchte niemals auf die analoge Live-Atmosphäre verzichten!"

Kassensturz

Die Festivalleitung ist derweil dabei, einen Kassensturz zu machen und zu beziffern, was der relativ kurzfristige Stopp der Festivalaktivitäten eine Woche vor dem Start gekostet hat. Es gehe darum, Vorleistungen zu eruieren und mit Künstlerinnen und Künstlern zu sprechen, die Zeit und Geld in Konzertprojekte investiert haben, die dann nicht stattfinden konnten. "Wir haben das große Glück", so Schmidt, "dass unsere Sponsoren, vor allem die Hauptsponsoren, sofort reagiert und sich bereit erklärt haben, uns die vollen Summen zur Verfügung zu stellen. Obwohl die Konzerte ja nicht stattgefunden haben! Das gibt uns die Möglichkeit, mit einem blauen Auge aus der Situation herauszukommen."

Viele Kosten waren bereits aufgelaufen, als die Stadt den Stecker zog: Das Festivalzelt auf dem Uniplatz war aufgebaut, Plakate und Programmbücher waren gedruckt. "Ohne die Bereitwilligkeit der Sponsoren wäre das sehr schwierig geworden." Künstler, die durch die Absagen in existenzielle Not geraten wären, konnten so ebenfalls unterstützt werden.

Die Reaktion des Publikums auf diesen Nicht-Frühling sei zum Teil sehr berührend gewesen. Viele hätten auf die Rückerstattung bereits gekaufter Eintrittskarten verzichtet oder die Summen in den Künstlerhilfsfonds gespendet. "Vor allem sei klar geworden, dass der ’Frühling’ eine feste Konstante im Leben vieler Musikfreunde ist." Aber in Gedanken ist Schmidt längst beim nächsten Heidelberger Frühling, "von dem wir hoffen, dass er in gewohnter Weise stattfinden kann", so Schmidt. Das Glaszelt auf dem Uniplatz jedenfalls hätte seine Tauglichkeit auch im Nichtbetrieb zufriedenstellend demonstriert.