Von Birgit Sommer

Die Heidelberger Autorinnen und Autoren wollen in der "Unesco City of Literature" viel deutlicher in das Blickfeld der Öffentlichkeit rücken. Sie loben einen neuen Literaturpreis aus. Er soll, so erklärte Dr. Frank Barsch als einer der Initiatoren, die Aufmerksamkeit auf die Autoren der Region richten und deren Arbeit fördern, aber auch die Literaten insgesamt zur Diskussion ihrer Werke anregen. Der Preis wird 2018 erstmals verliehen, für literarische Prosa wie Romane, Novellen oder Erzählungen aus den letzten fünf Jahren, die eine herausragende literarische Leistung erkennen lassen. Im Jahr 2019 sind dann die Lyriker gefragt.

Der Preisträger wird mit der "Heidelberger Feder", einem hochwertigen Füllfederhalter aus dem Traditionsunternehmen Lamy, ausgezeichnet, wie Marion Tauschwitz, die Sprecherin der Autorenversammlung, erklärte. Das Kulturamt der Stadt honoriert außerdem eine Lesung des Werkes bei den nächsten Heidelberger Literaturtagen. Ziel ist letztlich, den Preis auch mit einer Geldsumme auszustatten. Dafür bemühen sich die Heidelberger Autorinnen und Autoren noch um Sponsoren.

Seit die lebendige Literaturstadt Heidelberg mit ihren vielen Übersetzern, Schriftstellern, Verlagen, Lesungen und mit dem jährlichen Literaturfestival im Dezember 2014 mit dem begehrten Titel gewürdigt wurde - als Teil eines internationalen Netzwerks von 116 kreativen Städten -, gibt es verstärkt Gremien und Projekte, um den Titel mit Leben zu erfüllen. Für die einheimischen Schriftsteller ist es nicht ganz einfach, sich neben den weltweit berühmten Autoren, gar Nobelpreisträgern, die in die Stadt kommen, zu positionieren. Doch sie sind da, und die seit 2015 bestehende Versammlung der Heidelberger Autorinnen und Autoren, die 40 bis 50 Mitglieder zählt, gibt ihnen eine Stimme und ermöglicht Vernetzung.

Die Literatur, so Tauschwitz und Barsch, sei nicht nur ein Unterhaltungsgenre, sondern könne zu neuen Erkenntnissen führen, einen Gegendiskurs aufbauen und Tabuthemen aufgreifen. "Es ist ein Medium, in dem sich die Gesellschaft selbst reflektiert."

Teilnehmen an der Ausschreibung des "Preises der Heidelberger Autorinnen und Autoren" können Kollegen, die in Heidelberg und Umgebung leben, wohnen oder wirken. Später ist auch eine Ausweitung auf die gesamte Metropolregion möglich - oder auch mal eine Fokussierung auf die anderen Unesco-Literaturstädte. "Das wäre die schönste Wendung, die es nehmen könnte", findet Barsch. Aus den eingesandten Beiträgen wird eine Gruppe von Mitgliedern der Autorenversammlung, die natürlich vom Wettbewerb ausgeschlossen sind, eine "Longlist" auswählen. Eine Shortlist soll dann in einer öffentlichen Veranstaltung vorgestellt werden. Aus dieser reduzierten Liste bestimmt eine Jury aus Literaten und Literaturexperten den Preisträger. Der Heidelberger Literaturwissenschaftler und Dozent Frank Barsch kann sich auch ein Begleitprogramm zur Preisverleihung vorstellen, etwa einen Vortrag oder eine Podiumsdiskussion "Wie bewertet man Literatur?".

Und das müssen die Autoren tun:

Drei Exemplare einer eigenständigen Veröffentlichung aus den vergangenen fünf Jahren ab 2013 einreichen. E-Books sind als Ausdruck einzureichen. Manuskripte oder Beiträge aus Anthologien finden keine Berücksichtigung.

Eine Biografie und eine Bibliografie des Bewerbers müssen ebenfalls dabei sein.

Einsendeschluss ist der 21. Dezember, die Post geht an: Preis der Heidelberger Autorinnen und Autoren, c/o Stadtbücherei Heidelberg, Poststraße 15, 69115 Heidelberg.